Đây là hoạt động ý nghĩa khép lại chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) của Syngenta trong năm 2025, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp với cộng đồng nông thôn Việt Nam.

Cụ thể, Syngenta đã trao tặng một căn nhà kiên cố cho hộ nông dân tại Bản Bó Quỳnh và khánh thành điểm trường Tong Tải thuộc Trường Tiểu học và THCS Chiềng Chăn, gồm hai phòng học mới dành cho học sinh vùng cao. Những công trình này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho người dân địa phương mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Hơn 15 năm lan tỏa tinh thần “Mái Ấm Syngenta”

Chương trình “Mái Ấm Syngenta” được Syngenta Việt Nam triển khai từ năm 2010 với mục tiêu cải thiện điều kiện sống và học tập cho nông dân và trẻ em tại các vùng nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn. Sau hơn 15 năm thực hiện, chương trình đã trở thành một trong những hoạt động CSR tiêu biểu, gắn liền với chiến lược phát triển bền vững của Syngenta tại Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2025, Syngenta đã xây dựng và bàn giao 171 căn nhà cho các hộ nông dân nghèo, đồng thời hỗ trợ xây mới 5 điểm trường cho trẻ em vùng cao. Riêng trong năm nay, bên cạnh Sơn La, chương trình còn được triển khai tại Nghệ An và Gia Lai, tiếp tục mang đến những công trình an sinh thiết thực cho cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở số lượng, mỗi căn nhà, mỗi điểm trường đều là kết quả của sự chung tay giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các đối tác, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Đại diện Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Xã Chiềng Sung, Syngenta Việt Nam và Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Chiềng Sung tại 2 phòng học do chương trình Mái ấm Syngenta tài trợ

Trao tặng nhà - Khi một mái ấm mở ra tương lai mới

Trong khuôn khổ chương trình, Syngenta đã trao tặng căn nhà Mái Ấm Syngenta cho anh Mùa A Dơ, hộ nông dân tại Bản Bó Quỳnh. Trước đó, gia đình anh nhiều năm sinh sống trong căn nhà tạm xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong mùa mưa bão. Ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố không chỉ giúp gia đình an tâm sinh sống mà còn tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 30 phần quà cho các hộ nông dân khó khăn trong xã như một lời động viên, sẻ chia trước thềm năm mới. Chia sẻ tại buổi lễ, anh Mùa A Dơ xúc động cho biết: “Gia đình tôi chưa từng nghĩ sẽ có được một ngôi nhà kiên cố như thế này. Chúng tôi rất biết ơn Syngenta và chính quyền địa phương đã giúp gia đình có nơi ở an toàn, ấm cúng”.

Ông Mùa A Dơ và con trai sẽ đón năm 2026 trong căn nhà mới khang trang và ấm áp hơn

Sự chung tay tạo nên tác động bền vững

Chương trình Mái Ấm Syngenta tại Sơn La được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chính quyền địa phương và các đối tác kinh doanh của Syngenta. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình trong việc nâng cao chất lượng sống và điều kiện học tập cho người dân vùng cao. Theo ông, sự đồng hành của Syngenta và các đối tác là đóng góp quan trọng, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Đại diện Xã Chiềng Sung tặng hoa ông Trần Thanh Vũ - Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam vì những đóng góp của công ty thông qua chương trình Mái ấm Syngenta

Điểm nổi bật của chương trình năm nay là sự tham gia tích cực của các đối tác kinh doanh. Không chỉ đóng góp nguồn lực xây dựng, các đối tác còn trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu cho hộ gia đình và trang thiết bị như bảng viết, tivi cho điểm trường, giúp học sinh vùng cao có điều kiện tiếp cận môi trường học tập tốt hơn.

Đại diện Syngenta Việt Nam, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc, cho biết: “Mái Ấm Syngenta không chỉ là một căn nhà hay một điểm trường, mà là một phần trong cam kết lâu dài của Syngenta đối với các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược ESG. Khi người nông dân có cuộc sống ổn định hơn và trẻ em được học tập trong điều kiện tốt hơn, đó chính là nền tảng cho một nền nông nghiệp Việt Nam bền vững trong tương lai”.

Thầy trò tại điểm trường Tong Tài và Syngenta Việt Nam đã có một lễ khánh thành hai phòng học thật ý nghĩa

Song song với chương trình Mái Ấm Syngenta, Syngenta Việt Nam còn triển khai nhiều sáng kiến khác như thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh, xây dựng cầu dân sinh, tập huấn kỹ thuật và trao quyền cho phụ nữ nông thôn. Những hoạt động này thể hiện cam kết nhất quán của Syngenta trong việc tạo ra giá trị xã hội song hành cùng giá trị nông nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững cho cộng đồng và đất nước.