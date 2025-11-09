XEM VIDEO:

Sáng 9/11, lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH-THCS) đồng loạt diễn ra ở nhiều xã biên giới đất liền.

Tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn tham dự lễ khởi công.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cùng dự có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Về phía tỉnh Sơn La, có ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành địa phương.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng tại bản Phát, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Đây là 1 trong 13 trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La được xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển của đất nước hiện nay, các em học sinh phải được học tập ở những cơ sở đào tạo khang trang, thiết bị đầy đủ đồng bộ. Con em DTTS không chỉ có môi trường văn hóa, mà còn được chăm lo phát triển một cách toàn diện hơn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Quan trọng nhất là công bằng trong tiếp cận giáo dục

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta tề tựu tới đây để chứng kiến lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Đây là công trình xây dựng, một dự án mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, nhất là sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, vùng cao, biên giới”.

Bộ trưởng cho biết, việc xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình phát triển của dân tộc. Đây là chính sách xã hội vượt trội, không đơn thuần chỉ là đầu tư vào hạ tầng giáo dục, mà còn nhằm tạo mọi điều kiện để con em đồng bào DTTS, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được học tập, rèn luyện trong một môi trường tốt nhất, phát triển toàn diện về đức-trí-thể-mỹ, kỹ năng sống, kỹ năng số và kỹ năng trở thành công dân toàn cầu.

Tỉnh Sơn La cùng với cả nước khởi công công trình trường học tại Lóng Sập, 1 trong 13 công trình trường học của toàn tỉnh, cũng như 248 trường của cả nước, một bước đi cụ thể, hiện thực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực.

Theo người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo, trong giai đoạn phát triển của đất nước hiện nay, các em học sinh phải được học tập ở những cơ sở đào tạo khang trang, thiết bị đầy đủ, đồng bộ. Con em DTTS không chỉ có môi trường văn hóa, mà còn được chăm lo phát triển một cách toàn diện hơn. Có thể sáng học văn hóa, chiều học các môn năng khiếu, học đàn, học nhạc, học họa, học ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

“Chúng ta phải tập trung giải quyết 5 cái nhất ở vùng DTTS và miền núi: giao thông khó khăn nhất, cơ sở vật chất thiếu thốn nhất, tỷ lệ đói nghèo cao nhất, cán bộ thiếu thốn nhất, văn hóa trình độ ở vùng trũng nhất. Cùng với đó là vùng trũng về công nghệ thông tin. Chúng ta phải công bằng, mà công bằng quan trọng nhất là công bằng trong tiếp cận giáo dục, đào tạo, để các em học sinh được phát triển toàn diện hơn, trở thành những người công dân có ích và quay trở về phát triển chính quê hương mình”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà cho tập thể Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Lóng Sập. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn và đề nghị lãnh đạo tỉnh Sơn La cần vào cuộc mạnh mẽ, coi nhiệm vụ xây dựng trường học là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Để đảm bảo chất lượng, an toàn trong thi công, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thi công, chủ đầu tư phải làm việc bằng cả tâm huyết, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, coi đây là công trình của niềm tin, ước mơ của tương lai. Mỗi viên gạch, mỗi mốc giới, mỗi hàng cột, phải chứa đựng tình cảm, trách nhiệm, để ngôi trường thực sự là mái nhà chung của con em đồng bào DTTS, của mọi người dân.

Chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc tại lễ khởi công. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách để đảm bảo đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững.

“Tôi cũng mong muốn bà con nhân dân, với tình cảm, trách nhiệm với con em mình cùng góp công, góp sức, để con em được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nơi chắp cánh, khát vọng vươn lên của con em đồng bào DTTS

Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Sơn La là tỉnh miền núi với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có đường biên giới dài với nước bạn Lào. Đời sống của đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới còn nhiều khó khăn, điều kiện học tập của con em vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn. Vì vậy, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tương lai của tỉnh và đất nước.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn xã Lóng Sập. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương đã luôn quan tâm, chỉ đạo, và tạo mọi điều kiện để công trình sớm được triển khai trên mảnh đất biên cương này.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã quan tâm đến dự, thăm, động viên và tặng quà nhà trường, học sinh, nhân dân xã Lóng Sập tại lễ Khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Lóng Sập”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bày tỏ.

20 hộ nghèo trên địa bàn xã nhận quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tiếp thu các ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông Nguyễn Minh Tiến cho biết: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 31/8/2026, đón các em học sinh Khai giảng năm học mới 2026-2027. Khi hoàn thành sẽ đưa công trình vào hoạt động hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành mái trường của tri thức, là nơi chắp cánh, khát vọng vươn lên của con em đồng bào DTTS nơi biên giới Tổ quốc.

Niềm vui của các em học sinh DTTS tại lễ khởi công. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đông đảo bà con nhân dân và các em học sinh tham dự lễ khởi công. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã trao tặng quà cho tập thể Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Lóng Sập; trao 10 suất quà cho người có uy tín, 20 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lóng Sập.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tặng quà cho tập thể Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Sập. Ảnh: Lê Anh Dũng