Tối 25/9/2025, tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 – 2025) và 15 năm thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (2009 – 2025).

Đây là sự kiện đối ngoại và cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt, quy tụ lãnh đạo cấp cao, chính quyền địa phương, bạn bè Nhật Bản và hơn 50.000 bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kyushu.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Fukuoka, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Xúc tiến Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu đồng tổ chức Xuân quê hương 2025 - Tết đại đoàn kết Fukuoka (ảnh minh hoạ)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, trong 80 năm qua, Việt Nam đã đi qua nhiều chặng đường gian khó để trở thành một trong 35 nền kinh tế hàng đầu thế giới, với quy mô thương mại nằm trong nhóm 20 quốc gia lớn nhất. Việt Nam đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông khẳng định: “Trên hành trình ấy, không thể thiếu sự đồng hành của Nhật Bản – người bạn tin cậy, thân thiết. Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới từ năm 2023, tạo nền tảng mới để hợp tác ngày càng sâu rộng”.

Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản được thiết lập từ tháng 9/1973, đến nay vừa tròn 52 năm. Trên nền tảng đó, hai nước đã trở thành đối tác chiến lược của nhau, gắn kết trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến giáo dục, khoa học công nghệ và hiện đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo.

Đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại Fukuoka

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai điểm lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của cơ quan đại diện ngoại giao tại khu vực.

Theo số liệu năm 2025, Việt Nam xếp thứ hai trong danh sách các thị trường nước ngoài mà doanh nghiệp Fukuoka mong muốn mở rộng hợp tác. Xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt hơn 6,3 tỷ USD trong quý I năm nay, tăng hơn 12%, là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng và gắn bó kinh tế song phương. Việc mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Hiroshima vào tháng 5/2024, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn tăng cường kết nối con người, doanh nghiệp, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác đầu tư, du lịch, giao lưu văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam với khu vực Chugoku. Chúng tôi đang tiếp tục thúc đẩy mở đường bay thẳng đến Okinawa.

“Kể từ năm 2009, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã luôn nỗ lực kết nối cộng đồng, bảo vệ quyền lợi cho bà con, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, lao động, văn hóa – giáo dục giữa Việt Nam và các tỉnh Kyushu. Thành quả hôm nay có được nhờ sự ủng hộ, đồng hành quý báu của chính quyền Nhật Bản và bạn bè sở tại”, bà Vũ Chi Mai nhấn mạnh.

Với vai trò là cầu nối, Tổng Lãnh sự quán đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân Nhật Bản, đồng thời khích lệ tinh thần gắn bó của kiều bào với quê hương.

Thay mặt chính quyền địa phương, Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro khẳng định: “Fukuoka từ thế kỷ XVII đã là cửa ngõ của Nhật Bản kết nối với châu Á. Câu chuyện tình giữa Công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro vẫn là minh chứng cho mối duyên bền chặt giữa hai dân tộc. Ngày nay, Fukuoka tiếp tục mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, bán dẫn, nông nghiệp thông minh.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 15 năm thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã trao tặng kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Đại diện bà con kiều bào xúc động chia sẻ niềm tự hào khi được đóng góp cho đất nước, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ bản sắc, ngôn ngữ và truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản.