Hạnh phúc vỡ òa sau những tháng ngày thấp thỏm giữ con

Chị H.T (44 tuổi, quê Nghệ An, sinh sống tại Hà Nội) tới giờ vẫn không thể tin sau 15 năm mòn mỏi thèm nghe tiếng khóc con thơ thì gần 2 tháng qua, chị tất bật chăm bẵm cho 3 đứa trẻ. Chị từng nhiều lần thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng chưa một lần được ôm con vào lòng.

Năm 2025, điều kỳ diệu bất ngờ gõ cửa khi lần chuyển phôi tiếp theo của chị thành công. Niềm vui ấy dường như nhân ba khi bác sĩ thông báo chị đang mang trong mình tam thai, hai bé trai và một bé gái.

Đằng sau niềm hạnh phúc trọn vẹn là cả một thai kỳ đầy nguy cơ đối với người mẹ đã bước sang tuổi 44. Mang cùng lúc ba đứa trẻ, chị T. đồng thời phải đối mặt với căn bệnh tiểu đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật rất cao.

Ba em bé chào đời khỏe mạnh. Ảnh: NVCC

Sóng gió thực sự ập đến khi thai kỳ bước sang tuần thứ 22. Người mẹ xuất hiện các dấu hiệu dọa sinh non nghiêm trọng. Cổ tử cung của chị bị hở khoảng 1cm, chiều dài cổ tử cung sụt giảm nhanh chóng từ 22mm xuống chỉ còn 16mm. Nguy cơ mất con hiện hữu rõ rệt khiến gia đình rơi vào trạng thái lo âu cực độ.

Chị T. khẩn cấp vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và được BSCKII Phạm Quỳnh Ly, Khoa Sản bệnh A4 thăm khám. Nhờ những phác đồ điều trị nội khoa kịp thời và sự theo dõi gắt gao, tình trạng của chị dần đáp ứng tốt.

Chiều dài cổ tử cung cải thiện lên mức 19-20mm. Sự hồi phục tích cực này giúp người mẹ tránh được thủ thuật khâu vòng cổ tử cung, tiếp tục duy trì thai kỳ.

Sau một thời gian ổn định và xuất viện theo dõi tại nhà, đến tuần thai thứ 29, trước nguy cơ sinh non vẫn luôn rình rập, chị T. một lần nữa nhập viện trở lại.

Chị bước vào giai đoạn điều trị nội trú tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Suốt những tuần gần như nằm bất động trên giường, mỗi ngày trôi qua giữ được thai là một ngày tiếp thêm hy vọng cho chị H.T. Đó là món quà thời gian quý giá giúp 3 em bé có điều kiện phát triển hoàn thiện ngay trong bụng mẹ.

Trái ngọt sau 15 năm kiên trì ngóng chờ

Đến tuần thai thứ 34, những cơn co tử cung bắt đầu xuất hiện dồn dập. Qua thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của người mẹ cùng cả 3 thai nhi, bác sĩ Ly nhận định cần tiến hành mổ lấy thai ngay lập tức để đảm bảo an toàn tối đa.

Các bé được nhân viên y tế chăm sóc tận tình. Ảnh: NVCC

Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng hoàn tất các khâu chuẩn bị, khẩn trương đưa chị T. vào phòng mổ. Ngày 14/7, lần lượt 2 bé trai nặng 1,9kg và 1,7kg cùng một bé gái nặng 1,7kg cất tiếng khóc chào đời.

Hạnh phúc vỡ òa, giọt nước mắt lăn dài trên gò má người mẹ. Đằng sau khoảnh khắc "mẹ tròn con vuông" ấy là cả một hành trình đầy nghị lực vượt qua một thai kỳ tam thai ở tuổi 44, chiến thắng nguy cơ sinh non, tiểu đường và tiền sản giật.

Bác sĩ Ly cho biết, sản phụ T. đã vượt qua hành trình dài gian khổ, có những lúc tưởng như không thể giữ nổi con. Nhưng bằng khát khao của người mẹ, chị đã tin tưởng, tích cực phối hợp, tuân thủ phác đồ điều trị mà các bác sĩ đưa ra.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Ly nhắn nhủ các bà bầu dọa đẻ non cần đi khám thuờng xuyên tại cơ sở uy tín và được kiểm soát tốt quá trình mang thai. Đặc biệt với những bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường khó kiểm soát khi có dấu hiệu đau bụng hoặc dịch tiết bất thường cần nhập viện điều trị sớm.