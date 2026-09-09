Ngày 9/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin về việc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân tại xã Đường Hồng (tỉnh Tuyên Quang) trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Các nạn nhân được xác định nghi ngờ liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi cùng sử dụng một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật; trong đó 2 người đã tử vong.

Trước sự cố nghiêm trọng này, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo bệnh viện nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực tích cực điều trị cho người bị ngộ độc.

Bệnh nhi 12 tuổi qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cũng được yêu cầu phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, điều tra vụ việc, đồng thời lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để xét nghiệm, nhằm xác định chính xác tác nhân gây ra vụ việc.

Song song với công tác điều tra và điều trị, cơ quan chức năng địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không tự ý sử dụng hay chế biến các nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có sự hướng dẫn của người có chuyên môn.

Trước đó, vào khoảng 12h40 ngày 6/9, bệnh nhi N.N.L. (12 tuổi, trú tại xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê cấp cứu trong tình trạng đặc biệt nguy kịch khi đã ngừng tuần hoàn và ngừng hô hấp.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp cấp cứu đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực theo đúng quy trình. Bệnh nhi được tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, sử dụng thuốc vận mạch cùng các biện pháp hồi sức cần thiết khác.

Bệnh nhi qua cơn nguy kịch. Đến ngày 7/9, bệnh nhi đã được cai máy thở, các dấu hiệu lâm sàng trở nên ổn định hơn và tiếp tục được đội ngũ y bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.

Theo gia đình bệnh nhân cung cấp, người mẹ cùng hai con gái đã sử dụng một loại nước do chính người mẹ tự hái nguyên liệu thực vật về pha cho các thành viên trong gia đình cùng uống. Sau khi uống loại nước này, người mẹ và một người con gái đã tử vong. Bé gái còn lại được đưa đến viện và được cấp cứu kịp thời.

Cơ quan chuyên môn tỉnh Tuyên Quang nghi ngờ vụ việc có liên quan đến ngộ độc thực vật. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác chưa được xác định chính thức.