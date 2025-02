Công an tỉnh Trà Vinh chiều 28/2, tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về giải thể công an cấp huyện và điều động, bố trí cán bộ.

Theo đó, tại buổi lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về tổ chức bộ máy công an tỉnh; quyết định giải thể 9 công an huyện, thị xã, thành phố.

Công bố quyết định về tổ chức bộ máy công an các đơn vị trực thuộc công an tỉnh (cấp phòng, xã) và các quyết định điều động 50 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện nhận nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo công an Trà Vinh trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: Công an Trà Vinh

Công an Vĩnh Long cũng tổ chức lễ công bố quyết định về tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí cán bộ. Theo đó, công bố quyết định giải thể 8 công an huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Đồng thời, Công an tỉnh Vĩnh Long công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng; công an cấp huyện nhận nhiệm vụ mới.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về mô hình tổ chức mới và điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ đối với lãnh đạo, chỉ huy trong công an toàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định điều động, bố trí cho các lãnh đạo cấp phòng, huyện. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Trong quá trình sắp xếp, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều động, bố trí hơn 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an cấp huyện và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, trong đó có 67 lãnh đạo cấp phòng, huyện.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ, gồm 10 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và 6 phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện. Có 7 người trong số cán bộ nói trên mang cấp hàm đại tá và 9 người mang cấp hàm thượng tá.

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.