Sáng 1/10, TAND TPHCM cơ sở 1 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa - nhận hối lộ, xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa cũ (nay là phường Bà Rịa, TPHCM).

Trong số này, Lê Trung Hiếu (43 tuổi, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa cũ) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

16 viên chức dưới quyền của Hiếu bị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Huỳnh Thị Huệ Trân (44 tuổi), Phạm Thụy Hoàng Yến (30 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (36 tuổi), Trần Thanh Phương (39 tuổi), Trần Thị Kim Minh (36 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hồng (34 tuổi), Nguyễn Thụy Phương Linh (41 tuổi), Hoàng Thị Thuận (37 tuổi), Nguyễn Thế Mạnh (40 tuổi), Trần Thị Trúc Giang (43 tuổi), Lê Thị Kim Vàng (35 tuổi), Nguyễn Ngọc Thanh Minh (42 tuổi), Trần Phương Thảo (35 tuổi), Mã Thị Cẩm Vân (33 tuổi), Trang Thụy Huyền Nhung (40 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Tâm (28 tuổi).

12 cá nhân khác làm kinh doanh, môi giới, dịch vụ bất động sản và văn phòng công chứng bị truy tố về tội Đưa hối lộ, gồm: Thân Văn Quý (42 tuổi), Phạm Duy Nam (28 tuổi), Cao Thanh Hào (30 tuổi), Nguyễn Quốc Việt (31 tuổi), Nguyễn Văn Kiêm (54 tuổi), Nguyễn Thành Danh (43 tuổi), Đặng Thị Thúy Nghĩa (42 tuổi), Trần Văn Quý (31 tuổi), Lã Qúy Phú (32 tuổi), Nguyễn Xuân Thủy (48 tuổi), Nguyễn Tấn Thanh (39 tuổi) và Trần Công Phúc (43 tuổi).

Lê Trung Hiếu (hàng đầu) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Quang Hưng

Theo cáo trạng, với cương vị giám đốc chi nhánh, là người đứng đầu trong các cuộc họp cán bộ chủ chốt và họp chi bộ, Lê Trung Hiếu chủ trương cho phép nhân viên thỏa thuận nhận tiền để “giải quyết nhanh” hồ sơ địa chính, bỏ qua quy trình, thủ tục và thứ tự theo quy định.

Lợi dụng chủ trương và chỉ đạo sai trái của Hiếu, từ tháng 1/2021 đến 8/2024, nhiều nhân viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã thỏa thuận nhận tiền “bồi dưỡng” từ những người làm nghề kinh doanh, môi giới, dịch vụ bất động sản và văn phòng công chứng, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi hồ sơ, để ưu tiên xử lý.

Cơ quan tố tụng xác định, 16 nhân viên cấp dưới của Hiếu đã nhiều lần nhận tiền, tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng. Người nhận nhiều nhất là Huỳnh Thị Huệ Trân với 120 lần, hơn 482 triệu đồng; người nhận ít nhất là 13,3 triệu đồng.

Trong nhóm đưa hối lộ, bị cáo Thân Văn Quý (Trưởng Văn phòng Công chứng Thân Văn Quý) thực hiện 56 lần, tổng cộng hơn 304 triệu đồng; người đưa ít nhất 14 triệu đồng.

Cáo trạng nêu, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, có lỗi cố ý và động cơ cá nhân, dẫn đến tình trạng không công bằng, thiếu minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dài.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX tập trung thẩm tra lý lịch và xét hỏi để làm rõ hành vi của từng bị cáo. Tuy nhiên, do lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn so với hồ sơ điều tra, cùng với đề nghị của đại diện VKS, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề liên quan.