16 người độc thân trên toàn thế giới sẽ có cơ hội du lịch Phần Lan miễn phí vào tháng 2/2027, để mở ra cơ hội tìm kiếm tình yêu. 16 người chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 8 người, trải nghiệm hành trình kéo dài 4 ngày.

Những ứng viên được lựa chọn sẽ được đến Helsinki, thủ đô ven biển của Phần Lan. Ảnh: Straitstimes

Phần Lan đang triển khai chương trình du lịch đặc biệt dành cho người độc thân trên toàn thế giới. 16 người may mắn được lựa chọn sẽ có cơ hội tham gia chuyến đi miễn phí, khám phá đất nước và có thể tìm thấy một nửa phù hợp.

Chương trình do Visit Finland, cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia Phần Lan, tổ chức. Dự kiến vào tháng 2/2027, 16 người độc thân sẽ được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 8 người, trải nghiệm hành trình kéo dài 4 ngày tại Helsinki hoặc Tampere. Toàn bộ chi phí chuyến đi được tài trợ, theo Straitstimes.

Người tham gia sẽ được khám phá cảnh quan thiên nhiên, tham quan các địa điểm nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực địa phương. Điểm nhấn của hành trình là buổi hẹn hò ăn tối giấu mặt. Tại đây, 8 du khách quốc tế sẽ có cơ hội gặp gỡ thêm 2 người độc thân bản địa. Các bữa tối hẹn hò cũng được chuẩn bị bởi những đầu bếp nổi tiếng.

Helsinki, thủ đô ven biển của Phần Lan, nổi tiếng với kiến trúc tân cổ điển, cảnh quan bên bờ biển Baltic và văn hóa cà phê đặc sắc. Trong khi đó, Tampere nổi tiếng với dịch vụ phòng tắm xông hơi. Du khách đến đây còn có thể trải nghiệm bơi trong làn nước lạnh sau khi xông hơi - một hoạt động đặc trưng của người Phần Lan.

Để đăng ký tham gia, ứng viên cần quay video trả lời câu hỏi: “Bạn sẽ phục vụ món ăn gì trong một buổi hẹn hò ăn tối và vì sao?”. Video được đăng tải trên Instagram, TikTok hoặc YouTube kèm hashtag FinnishDinnerDate, đồng thời gắn thẻ Visit Finland.

Sau đó, ứng viên điền đơn tại website FinnishDinnerDate.com và gửi kèm đường dẫn video. Hạn chót đăng ký là 9h59 ngày 10/11/2026 (giờ GMT). Danh sách người được lựa chọn dự kiến công bố ngày 1/12/2026 trên Instagram và TikTok của Visit Finland.

Theo Visit Finland, ý tưởng tổ chức chương trình xuất phát từ trào lưu hẹn hò dành cho người độc thân từng gây chú ý tại nước này.

Hồi tháng 7, chuỗi siêu thị Prisma đã giới thiệu những chiếc giỏ mua sắm màu hồng dành riêng cho khách hàng độc thân. Sáng kiến mang tên “Sinkkukori” nhằm giúp những người đang tìm kiếm tình yêu dễ dàng nhận diện và chủ động làm quen với nhau khi đi mua sắm.