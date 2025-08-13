Ngày 13/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin về ca cấp cứu "nghẹt thở", khi người bệnh đột ngột bị ngừng tim. Các bác sĩ và điều dưỡng đã ép tim liên tục gần 2 giờ đồng hồ, sốc điện phá rung thất 15 lần để cứu người bệnh nhồi máu cơ tim cấp bị ngừng tuần hoàn.

Người bệnh P.V.H. (trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) có tiền sử tăng huyết áp, điều trị thuốc hằng ngày. Khoảng 2 giờ trước khi vào viện, ông H. bất ngờ xuất hiện cơn tức ngực, khó thở và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền tăng huyết áp và nhanh chóng được chuyển lên Khoa Can thiệp tim mạch thực hiện can thiệp cấp cứu.

Tuy nhiên, trên đường đến phòng can thiệp, ông H. bất ngờ xuất hiện ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, các bác sĩ, điều dưỡng đi cùng đã tiến hành hồi sức tim phổi cho người bệnh và kiên trì ép tim dọc hành lang về đến buồng bệnh cấp cứu. Hệ thống “báo động đỏ” toàn viện được kích hoạt, huy động khẩn cấp gần 20 bác sĩ, điều dưỡng từ nhiều khoa tham gia.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các nhân viên y tế tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục, kết hợp sốc điện phá rung thất nhiều lần và dùng các thuốc cấp cứu. Mỗi giây trôi qua đều căng thẳng đến nghẹt thở, với quyết tâm: Duy trì ép tim liên tục, tuyệt đối không bỏ cuộc.

Kết quả, sau gần 2 giờ đồng hồ, ê-kíp tập trung toàn lực, ép tim không ngừng nghỉ, 15 lần sốc điện, nhịp tim của người bệnh đã trở lại.

Tuy nhiên, có lại nhịp tim mới chỉ là bước đầu, ông H. vẫn trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, tim có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Người bệnh nhanh chóng được chuyển vào phòng can thiệp tim mạch để can thiệp mạch vành tái thông mạch vành bị tắc.

Do thời gian ngừng tuần hoàn quá dài, ông H. bị suy đa tạng, rối loạn nhịp tim. Sau can thiệp, người bệnh được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Tại đây, ê-kíp áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như: Hồi sức thần kinh (an thần, hạ thân nhiệt chỉ huy...), hồi sức suy đa tạng (thở máy, lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ, lọc thận nhân tạo, thăm dò huyết động PICCO). Tình trạng người bệnh dần được cải thiện, dù vẫn được tiên lượng rất nặng nề.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, ông H. đã cai được máy thở, tỉnh táo hoàn toàn, đặc biệt là không có di chứng thần kinh. Các chỉ số huyết động và chức năng tim, chức năng các tạng dần hồi phục. Sau 15 ngày điều trị, người bệnh phục hồi tốt, có thể ăn uống, đi lại, sinh hoạt bình thường và được ra viện.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp là biến chứng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu không được điều trị, khoảng 25% số người bệnh tử vong ngay trong vài phút, chỉ khoảng 10% số người bệnh có thể cứu sống được.

Thông thường, các trường hợp ngừng tuần hoàn trong nhồi máu cơ tim nếu không tái lập được nhịp tim trong vòng vài chục phút thì tỷ lệ sống sót rất thấp. Ở ca bệnh này, thời gian ép tim gần 2 giờ liên tục là một trường hợp rất hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Đây là thử thách lớn cho cả ê-kíp, bởi không chỉ đòi hỏi kỹ thuật ép tim hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu sốc điện, thuốc cấp cứu, mà còn phải duy trì sự kiên trì, bền bỉ suốt thời gian dài.

Đến nay, người bệnh hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo và không di chứng thần kinh sau một thời gian ngừng tim dài như vậy không chỉ cho thấy năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế mà còn khẳng định hiệu quả của quy trình “báo động đỏ” toàn viện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc của đội ngũ nhân viên y tế.

