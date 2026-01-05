Điều đáng nói, Sebastian Marquez chưa từng có công việc nào đạt mức lương 100.000 USD/năm (tương đương 2,6 tỷ đồng) - cột mốc mà nhiều người xem là “chuẩn giàu” ở phương Tây, theo CNBC.

Không startup tỷ đô, không thừa kế khổng lồ, không “đổi đời sau một đêm”, câu chuyện của Sebastian và vợ là Julia cho thấy giàu có đôi khi không đến từ việc kiếm thật nhiều tiền mà từ việc kiểm soát, phân bổ và đầu tư tiền như thế nào.

16 tuổi mua nhà thay vì mua xe

Sebastian quen vợ Julia từ thời trung học. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh đưa cô đi xem khúc côn cầu địa phương rồi bất ngờ rủ về nhà. Julia đồng ý, nghĩ rằng đó sẽ là một ngôi nhà của một gia đình bình thường.

Tuy nhiên, đó là một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, bị đục phá gần như hoàn toàn. “Khi bước vào nhà, tôi thực sự hoảng hốt”, Julia kể lại.

Thực tế, đó chính là thương vụ bất động sản đầu tiên của Sebastian, một trong những căn nhà nhỏ nhất thị trấn Hanover (Ontario, Canada), được anh mua từ khi mới 16 tuổi.

Năm 2013, Sebastian có trong tay khoảng 8.000 USD (khoảng 210 triệu đồng) tiết kiệm được từ những công việc lương tối thiểu: xếp hàng ở siêu thị Walmart, làm nông trại nuôi gà, việc gì cũng làm. Ước mơ ban đầu của anh rất đơn giản: mua chiếc xe đầu tiên.

Tuy vậy, mẹ anh có ý tưởng khác: dùng tiền đó để mua một căn nhà xuống cấp, cải tạo rồi bán lại.

Từ thiếu niên 16 tuổi với căn nhà xuống cấp, Sebastian Marquez trở thành triệu phú nhờ đầu tư bất động sản và quản lý tài chính thông minh. Ảnh: CNBC

Ban đầu, Sebastian không hiểu. Nhưng sau khi tự tìm hiểu, anh nhận ra: mua nhà xuống cấp, cải tạo rồi bán lại có thể là khoản đầu tư tốt hơn một chiếc xe mất giá.

Anh dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cùng khoản hỗ trợ từ mẹ để đặt cọc 9.800 USD (khoảng 258 triệu đồng) cho căn nhà giá 48.800 USD (khoảng 1,28 tỷ đồng). Mẹ anh còn hỗ trợ thêm 14.000 USD (khoảng 368 triệu đồng) cho việc cải tạo.

Phần lớn công việc sửa chữa, từ lát sàn, lắp toilet đến cải tạo nội thất, Sebastian tự học qua YouTube và làm bằng tay.

Sau 6 tháng, căn nhà được bán với giá 82.200 USD (khoảng 2,16 tỷ đồng). Kể từ thương vụ đầu tay này, Sebastian bắt đầu theo đuổi việc mua nhà xuống cấp, cải tạo rồi bán lại để sinh lời.

9 căn nhà, gần 9 tỷ đồng lợi nhuận

Từ năm 2013 đến 2022, trong khi vẫn đi học đại học và làm việc toàn thời gian tại Walmart, Sebastian đã theo đuổi việc mua nhà xuống cấp, cải tạo rồi bán lại, tổng cộng 9 căn. Những thương vụ này mang về lợi nhuận ước tính 343.700 USD (khoảng 9 tỷ đồng).

Tính đến nay, anh đã mua tổng cộng 11 căn nhà. Hiện anh sở hữu ngôi nhà chính và một bất động sản cho thuê gồm 2 căn hộ, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình.

Sebastian gắn bó với Walmart gần 13 năm, bắt đầu với mức lương 7,62 USD/giờ (khoảng 198.000 đồng); đến khi rời đi, thu nhập đạt 43.000 USD/năm (khoảng 1,13 tỷ đồng).

“Walmart đã theo tôi từ khi còn là thiếu niên cho tới khi trưởng thành”, anh cười nói, “và luôn chiếm vị trí ưu tiên số một”.

Dù không có thu nhập bùng nổ nhưng Sebastian vẫn duy trì kỷ luật tài chính sắt đá, tận dụng các khoản tiết kiệm và lợi nhuận từ đầu tư bất động sản để tích lũy tài sản.

Với Sebastian, các bảng Excel không chỉ là công cụ mà chúng là niềm vui. Anh theo dõi tỉ mỉ mọi khoản chi: ngân sách, giá trị tài sản ròng, xăng xe, sức khỏe, thậm chí cả chi phí hẹn hò. “Tôi thấy vui khi làm vậy”, anh chia sẻ. “Nhiều lúc vợ tôi thấy tôi ngồi trên sofa, mở laptop, mày mò bảng tính cả tối”.

Từ năm 2018, anh duy trì việc theo dõi tài sản ròng hàng tháng, chi tiêu chặt chẽ và đầu tư đều đặn, biến những con số thành “bản đồ tài chính” của mình.

Gần một nửa khối tài sản của vợ chồng Sebastian đến từ tiền điện tử, trị giá khoảng 400.000 USD (khoảng 10,5 tỷ đồng).

Năm 2019, anh quyết định đầu tư khoảng 25.000 USD (khoảng 657 triệu đồng) vào Bitcoin và Ethereum - chiếm khoảng 10% tài sản khi đó, với tâm thế “có thể mất nhưng sẵn sàng giữ lâu dài”.

Kết quả là khoản đầu tư này đã tăng giá trị mạnh, góp phần không nhỏ đưa cặp vợ chồng trẻ lên mốc tài sản ròng hơn 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) như hiện nay.

Với Sebastian, bí quyết không nằm ở mức lương cao mà ở kỷ luật tài chính và cách sử dụng đồng tiền một cách có chiến lược, từ những khoản tiết kiệm nhỏ, đầu tư bất động sản đến tiền điện tử, để biến ước mơ tài chính thành hiện thực.