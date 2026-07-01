Công bố ngày 9/7 tại Hà Nội, giải pickleball doanh nhân quốc tế 2026 (World Entrepreneur Tournament - World Cup pickleball) do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức diễn ra vào tháng 9/2026 tại Đà Nẵng.

Theo nhà tổ chức, đây là giải pickleball quốc tế đầu tiên dành riêng cho cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập và các chủ thể kinh tế trong nước, khu vực và quốc tế. Dự kiến giải quy tụ khoảng 1.600 tay vợt, bao gồm VĐV trong nước và VĐV đến từ 80 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đăng ký tranh tài.

BTC công bố giải Pickleball doanh nhân quốc tế 2026

Các tay vợt thi đấu ở 26 nội dung, diễn ra từ 2 đến 4/9 tại Đà Nẵng. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 720 triệu đồng.

Bên cạnh yếu tố thể thao, nhà tổ chức cũng kỳ vọng giải pickleball doanh nhân quốc tế 2026 trở thành nơi gặp gỡ, kết nối hợp tác của giới doanh nhân trong kỷ nguyên hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh của doanh nhân Việt Nam ra quốc tế.