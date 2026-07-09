Thêm một chiến thắng

Nếu trận thắng 6-0 trước Siheung FC giúp tuyển Việt Nam có màn khởi đầu đầy hứng khởi trên đất Hàn Quốc thì chiến thắng 2-1 trước Yongin FC lại mang đến một cảm giác khác.

Đối thủ đến từ K.League 2 rõ ràng có chất lượng chuyên môn cao hơn, tạo ra nhiều áp lực hơn và buộc tuyển Việt Nam phải duy trì sự tập trung trong phần lớn thời gian thi đấu. Thế trận vì vậy cũng không còn dễ dàng như vài ngày trước.

Tuyển Việt Nam có thêm 1 chiến thắng nữa tại Hàn Quốc. Ảnh: Anh Đoàn

Trong bối cảnh ấy, việc Hai Long và Xuân Son tiếp tục nổ súng là tín hiệu tích cực. Hai Long đang duy trì phong độ rất cao từ cuối mùa giải trong màu áo CLB đến ĐTQG, còn Xuân Son một lần nữa cho thấy giá trị của một trung phong biết cách xuất hiện đúng thời điểm.

Quan trọng hơn cả, tuyển Việt Nam vẫn giữ được thói quen chiến thắng khi mức độ khó của bài kiểm tra đã được nâng lên cao hơn so với trận đấu trước đó. Và chiến thắng trước Yongin FC cho thấy đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang thích nghi với kế hoạch mà BHL đã đề ra.

Điều chờ đợi từ HLV Kim Sang Sik

Có thể nhiều người sẽ nhìn vào tỷ số và cho rằng tuyển Việt Nam chơi không bùng nổ bằng trận thắng 6-0, nhưng với HLV Kim Sang Sik, trận đấu thứ 2 ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc có lẽ lại đáng giá hơn.

Bởi điều HLV Kim Sang Sik cần nhìn thấy là cách đội nhà phản ứng thế nào trước những đối thủ có trình độ cao hơn, cách các cầu thủ duy trì cường độ thi đấu khi bị gây sức ép nhiều hơn và khả năng thực hiện đúng ý đồ chiến thuật trong một thế trận không còn quá chênh lệch.

Nhưng đây là chiến thắng không dễ dàng, tuy nhiên lại mang về nhiều giá trị đối với HLV Kim Sang Sik

Một chiến thắng sít sao thường mang lại nhiều dữ liệu chuyên môn hơn một trận thắng quá dễ. Từ cách tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái, khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu cho đến sự ăn ý giữa các tuyến, tất cả đều được kiểm chứng rõ ràng hơn khi đối thủ đủ sức tạo ra khó khăn.

Đó cũng là lý do kết quả 2-1 có thể khiến HLV Kim Sang Sik hài lòng theo một cách khác. Không phải vì tuyển Việt Nam ghi ít bàn hơn, mà bởi đang tiến từng bước theo đúng lộ trình mà ông mong muốn.

Phía trước vẫn còn Gangwon FC, đại diện của K-League 1 và cũng là đối thủ mạnh nhất trong chuyến tập huấn. Đây mới được xem là bài kiểm tra cuối cùng trước khi tuyển Việt Nam trở về nước chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Nếu chiến thắng 6-0 ở trận đầu tiên mang lại sự tự tin, thì kết quả trước Yongin FC mới mang lại niềm tin cho HLV Kim Sang Sik: tuyển Việt Nam có thể thích nghi và trưởng thành khi những thử thách ngày một lớn hơn. Và đó có lẽ cũng chính là điều HLV Kim Sang Sik mong chờ nhất trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.