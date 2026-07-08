Highlights Novak Djokovic 3-2 Felix Auger Aliassime (nguồn: Wimbledon)

Novak Djokovic tiếp tục cho thấy bản lĩnh phi thường tại Wimbledon 2026 khi đánh bại Felix Auger-Aliassime trong trận tứ kết nghẹt thở kéo dài 5 tiếng 15 phút. Đây trở thành trận đấu dài nhất lịch sử vòng tứ kết Wimbledon.

Djokovic cùng Auger-Aliassime tạo nên trận tứ kết lịch sử - Ảnh: ATP, Wimbledon

Tay vợt Serbia giành chiến thắng sau 5 set căng như dây đàn với các tỷ số 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 và 7-6. Ngay từ set đầu, cả hai đã tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở. Không ai để mất game giao bóng, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break. Ở thời điểm then chốt, Djokovic thể hiện kinh nghiệm để thắng 12-10.

Auger-Aliassime không hề suy sụp sau set thua đầu. Tay vợt Canada vùng lên mạnh mẽ ở set hai, tận dụng tốt cơ hội bẻ giao bóng để thắng 6-3, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kinh nghiệm cùng bản lĩnh giúp Nole giành vé đi tiếp - Ảnh: Wimbledon

Sang set ba, Djokovic lấy lại nhịp độ quen thuộc. Anh kiên trì gây áp lực từ cuối sân, bẻ game quan trọng và thắng lại 6-3. Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Set bốn chứng kiến Auger-Aliassime chơi đầy quả cảm, kéo Djokovic vào loạt tie-break rồi thắng 7-4.

Ở set quyết định, hai tay vợt tiếp tục giằng co đến loạt tie-break cân não. Djokovic bùng nổ đúng lúc, thắng 10-4 để khép lại trận đấu lịch sử.

Chiến thắng này đưa Djokovic vào bán kết Wimbledon 2026, nơi anh sẽ chạm trán đàn em Jannik Sinner trong màn đại chiến rất được chờ đợi.