Highlights Alexander Zverev 3-0 Taylor Fritz (nguồn: Wimbledon)

Alexander Zverev đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh tại tứ kết Wimbledon 2026 khi đánh bại Taylor Fritz sau 3 set với các tỷ số 6-4, 6-4 và 6-2. Chiến thắng này giúp tay vợt người Đức cắt đứt mạch 8 trận liên tiếp toàn thua trước đối thủ người Mỹ.

Alexander Zverev phá dớp trước Taylor Fritz - Ảnh: ATP

Trước cuộc đối đầu này, Fritz được đánh giá rất khó chịu với Zverev. Tay vợt Mỹ không chỉ thắng 8 trận gần nhất trước Zverev, mà còn toàn thắng trong cả 3 lần gặp nhau trên mặt sân cỏ. Tuy nhiên, kịch bản ở Wimbledon lần này đã đổi chiều.

Set đầu diễn ra căng thẳng ngay từ những game đầu. Fritz có cơ hội bẻ giao bóng của Zverev nhưng không tận dụng thành công. Ngược lại, tay vợt Đức chớp thời cơ tốt hơn, giành break quan trọng rồi thắng 6-4.

Sang set hai, thế trận tiếp tục giằng co. Fritz chơi nỗ lực, nhưng ở game bản lề, anh đánh mất sự chính xác và để Zverev bẻ giao bóng. Nhà đương kim vô địch Roland Garros không bỏ lỡ thời cơ, thắng tiếp 6-4 để tạo lợi thế lớn.

Hai cặp bán kết năm nay - Ảnh: ATP: Wimbledon

Set ba chứng kiến Fritz sa sút rõ rệt về tâm lý. Tay vợt Mỹ mắc nhiều lỗi đánh hỏng, để mất liền 2 break và không còn khả năng lật ngược tình thế. Zverev tận dụng triệt để thời cơ để thắng 6-2, khép lại trận đấu sau 1 giờ 57 phút.

Với chiến thắng này, Zverev giành vé vào bán kết Wimbledon 2026, nơi anh sẽ gặp tay vợt chủ nhà Arthur Fery.