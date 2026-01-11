Sáng nay, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, là một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ, lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động.

Theo Thủ tướng, việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là một chủ trương lớn của Trung ương, là bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ. Ngay sau khi thành lập Đảng bộ Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng các văn bản liên quan đến quy chế làm việc, công tác xây dựng Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự hội nghị, trên cơ sở kinh nghiệm và kết quả của các Đảng ủy trực thuộc, đánh giá, bổ sung những nội dung làm tốt, những việc chưa làm tốt, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và đặc biệt là các bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ của năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ tới với tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp để đạt các mục tiêu lớn đề ra theo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, trong đó có hai mục tiêu 100 năm.

Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, chưa có tiền lệ, đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt.

Trong đó, tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo Chính phủ hoàn thành các nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; trình Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ; quyết liệt và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên...

Về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Công tác an sinh xã hội, chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; bố trí gần 11 nghìn tỷ đồng tặng quà toàn dân nhân dịp Quốc khánh, việc làm cho người lao động được bảo đảm. Hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm 4 tháng với trên 334 nghìn căn. Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội vượt kế hoạch đề ra (đạt 102% kế hoạch năm).

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các quy định về công tác cán bộ

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy Chính phủ xác định quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy Chính phủ sẽ thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các quy định về công tác cán bộ các cấp; triển khai các quy định mới theo chủ trương đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo không là người địa phương.

Đảng ủy Chính phủ cũng tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy; rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức, bộ máy...