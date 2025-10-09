Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030. Ngoài ra, đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội có sự tham dự của 453 đại biểu chính thức đại diện 209.240 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Chính phủ. Đại hội diễn ra từ ngày 12-13/10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Các lãnh đạo chủ chốt; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ cũng sẽ dự đại hội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ảnh: Đình Hải

Công tác xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và cầu thị. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, dự thảo văn kiện đại hội được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng bộ Chính phủ; tiếp thu đầy đủ, sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tất cả hướng đến xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản trị quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới, vươn lên thứ 3 trong khối ASEAN.

Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 đạt tốc độ cao; bảo đảm các cân đối lớn. Thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực được phát triển toàn diện; trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Về đoàn đại biểu dự Đại hội 14 của Đảng, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết, ngoài các đại biểu là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 sinh hoạt tại Đảng bộ Chính phủ là đại biểu đương nhiên thì Đảng bộ Chính phủ được Bộ Chính trị chỉ định 70 đại biểu chính thức, 12 đại biểu dự khuyết.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách mang tính lịch sử

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Chính phủ đã đoàn kết, bản lĩnh, lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu; đặc biệt là hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Đặc biệt, trong 2 năm (2024-2025), đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước.

Cuộc cách mạng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục triển khai quyết liệt, được lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ từ nhận thức và cách làm, có nhiều đột phá; rà soát, loại bỏ sự chồng chéo, bất hợp lý, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền.

Việc giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đẩy nhanh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, thúc đẩy để sớm xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng được quan tâm trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm; củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường và có nhiều đột phá.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện với quyết tâm chính trị cao.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng ở các đơn vị, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao, tiếp nhận được thực hiện khẩn trương, kịp thời, hiệu quả.