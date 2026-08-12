Kenan Foundation Asia phối hợp Đại học ICTU sẽ đào tạo cho 18.700 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ tại Việt Nam kỹ năng AI thực tiễn.

Ngày 12/8/2026, Tổ chức Kenan Foundation Asia phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (ICTU), chính thức khởi động dự án “MSMEs Việt Bứt phá với Trí tuệ Nhân tạo”. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cho 18.700 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Thái Nguyên nói riêng, và tại Việt Nam nói chung.

Sáng kiến được triển khai trong khuôn khổ Chương trình AIM ASEAN - do ASEAN Foundation phối hợp cùng AVPN thực hiện, thuộc quỹ AI Opportunity Fund: Asia-Pacific, dưới sự hỗ trợ của Google.org và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Ngay sau lễ khởi động, 292 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), hợp tác xã, hộ kinh doanh và sinh viên khởi nghiệp đã tham gia khóa tập huấn AI thực hành kéo dài trọn một ngày, do đội ngũ Giảng viên nguồn của dự án trực tiếp giảng dạy. Khóa tập huấn trang bị cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa những kỹ năng AI thực tiễn có thể áp dụng ngay vào vận hành hàng ngày, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình triển khai đào tạo trên diện rộng, hướng tới mục tiêu tiếp cận tổng cộng 18.700 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên khắp Việt Nam.

Ông Richard Bernhard, Trưởng Đại diện Tổ chức Kenan Foundation Asia tại Việt Nam, chia sẻ: "Tại Kenan, trọng tâm của chúng tôi là biến công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp. Khi được trang bị những kỹ năng AI thực tiễn, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam có thể tối ưu hóa hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số. Sự hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế chính là bước đi chiến lược để xây dựng một hệ sinh thái AI vững mạnh cho khu vực."

Bà Eci Ernawati, Quản lý Dự án AIM ASEAN, ASEAN Foundation, chia sẻ: "ASEAN Foundation ra đời với sứ mệnh xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, bao trùm và thịnh vượng. Tầm nhìn đó đang từng bước được hiện thực hóa thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI, từ đó nâng cao năng suất và mở ra những cơ hội phát triển mới. Thông qua quan hệ hợp tác với Kenan Foundation Asia, 18.700 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam sẽ được tiếp cận các chương trình đào tạo và hỗ trợ ứng dụng AI phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp địa phương".

Theo PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng ICTU: "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đào tạo doanh nghiệp biết sử dụng AI, mà còn giúp doanh nghiệp hiểu cách lựa chọn, triển khai và khai thác AI để nâng cao năng suất, giảm chi phí và tạo ra giá trị mới. Từ Thái Nguyên, chúng tôi kỳ vọng mô hình hợp tác giữa tổ chức quốc tế, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp sẽ lan tỏa rộng hơn, góp phần phát triển nguồn nhân lực AI, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế số của địa phương cũng như cả nước”.