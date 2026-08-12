Trong bài viết đăng trên website Meta ngày 10/8, Mark Zuckerberg bác bỏ những dự đoán cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ xóa sổ phần lớn việc làm và khiến con người mất đi vai trò trong nền kinh tế.

"Tôi không hiểu tại sao những người tin AI sẽ loại bỏ phần lớn việc làm và vai trò của con người lại chạy đua xây dựng tương lai đó", Zuckerberg viết.

Theo CEO Meta, AI có thể trở thành chất xúc tác cho một giai đoạn "dồi dào việc làm", khi con người tiếp tục tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, kéo theo nhu cầu về những công việc chưa từng tồn tại.

Mark Zuckerberg tin rằng AI sẽ không xóa sổ việc làm như nhiều lãnh đạo công nghệ cảnh báo. Ảnh: Bloomberg

Ông dẫn chứng một thế hệ trước, nhiều nghề phổ biến hiện nay như lập trình ứng dụng, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, kỹ thuật viên xe điện hay vận hành trung tâm dữ liệu gần như chưa tồn tại.

Trong tương lai, Zuckerberg dự đoán có thể xuất hiện những nghề như nhà thiết kế vận hành studio một người để tạo sản phẩm vật lý, chuyên gia xây dựng thế giới ảo hay "nhà sinh học cá nhân" phát triển phương pháp điều trị phù hợp từng người.

Tuy nhiên, ông thừa nhận quá trình chuyển đổi sẽ không diễn ra dễ dàng. Nếu tốc độ tự động hóa nhanh hơn khả năng học kỹ năng mới của người lao động, xã hội có thể trải qua một "giai đoạn khó khăn" do tình trạng mất việc gia tăng.

Ông cho rằng đào tạo lại người lao động là yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với những nghề ít chịu tác động từ tự động hóa.

Các ngành như thợ mộc, thợ điện và xây dựng đang thiếu nhân lực, trong khi nhu cầu xây dựng hạ tầng ngày càng tăng.

Meta hồi đầu năm cam kết đầu tư 115 triệu USD cho America's Workforce Academy, chương trình đào tạo miễn phí trong năm tuần nhằm chuẩn bị nhân lực cho các vị trí kỹ thuật viên trung tâm dữ liệu.

Người hoàn thành chương trình được đảm bảo cơ hội việc làm tại một trong các trung tâm dữ liệu của Meta.

Zuckerberg cũng đặt câu hỏi về vai trò của giáo dục đại học trong nền kinh tế mới. CEO Meta, người từng bỏ học Harvard, cho rằng đại học có thể khiến người trẻ gánh khoản nợ lớn, nhưng chưa chắc trang bị đúng kỹ năng cho những công việc họ sẽ làm.

Theo ông, quan niệm "ai cũng cần học đại học" có thể thay đổi, khi ngày càng nhiều công việc không yêu cầu bằng cấp bốn năm.

Trong tương lai, Zuckerberg dự báo AI thậm chí có thể thay đổi cách con người học tập. Mỗi người có thể sở hữu một gia sư và huấn luyện viên AI được đào tạo ở trình độ tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực, có khả năng cá nhân hóa cách giảng dạy và kiên nhẫn hỗ trợ người học.

Công nghệ này cũng có thể giúp người trưởng thành học kỹ năng nghề mới, ngoại ngữ hoặc theo đuổi sở thích mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình giáo dục truyền thống.

Dù lạc quan về tác động dài hạn, Zuckerberg thừa nhận AI vẫn có thể gây xáo trộn đáng kể trong ngắn hạn.

Theo ông, thách thức lớn không chỉ nằm ở việc AI thay thế công việc nào, mà còn ở khả năng xã hội đào tạo người lao động đủ nhanh để thích ứng với những công việc mới.

(Theo Fortune)