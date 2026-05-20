Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần (từ ngày 11/5 đến 17/5), lực lượng chức năng đã ghi nhận 1.543 trường hợp vi phạm thông qua hình thức “phạt nguội” bằng hình ảnh.

Đỗ xe ô tô tại nơi có biển "cấm đỗ xe" tại 4A Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam. Ảnh: CACC

Trong số này, có 108 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI. Ngoài ra, 1.435 trường hợp còn lại được ghi nhận từ phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức tại 83 xã, phường. Đáng chú ý, lỗi “sử dụng trái phép hè phố” chiếm tới 315 trường hợp vi phạm.

Đỗ xe ô tô tại nơi có biển "cấm đỗ xe" tại 31 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam. Ảnh: CACC

Các địa bàn ghi nhận nhiều vi phạm nhất gồm: Tiến Thắng với 66 trường hợp; Yên Lãng với 64 trường hợp; Phúc Lợi ghi nhận 55 trường hợp; tiếp đến là Mê Linh và Quang Minh cùng ghi nhận 44 trường hợp vi phạm.

Đỗ xe ô tô tại nơi có biển "cấm dừng, đỗ xe" trước cổng 1A Bệnh viện 108, phường Hai Bà Trưng. Ảnh: CACC

Đỗ xe ô tô tại nơi có biển "cấm đỗ xe" trước 24 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam. Ảnh: CACC

Sử dụng trái phép vỉa hè kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 35 Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: CACC

Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa trước 317 Tây Sơn, phường Kim Liên. Ảnh: CACC

Sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện tại 182 Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: CACC

Sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hóa tại 683 Hồng Hà, phường Hồng Hà. Ảnh: CACC

Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 259 Giải Phóng, phường Bạch Mai. Ảnh: CACC