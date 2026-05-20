Chỉ sau 1 tuần, hơn 1.500 trường hợp vi phạm tại Hà Nội đã bị “phạt nguội”, trong đó hệ thống camera AI phát hiện 108 trường hợp. Lỗi lấn chiếm hè phố vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.
Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần (từ ngày 11/5 đến 17/5), lực lượng chức năng đã ghi nhận 1.543 trường hợp vi phạm thông qua hình thức “phạt nguội” bằng hình ảnh.
Trong số này, có 108 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI. Ngoài ra, 1.435 trường hợp còn lại được ghi nhận từ phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức tại 83 xã, phường. Đáng chú ý, lỗi “sử dụng trái phép hè phố” chiếm tới 315 trường hợp vi phạm.
Các địa bàn ghi nhận nhiều vi phạm nhất gồm: Tiến Thắng với 66 trường hợp; Yên Lãng với 64 trường hợp; Phúc Lợi ghi nhận 55 trường hợp; tiếp đến là Mê Linh và Quang Minh cùng ghi nhận 44 trường hợp vi phạm.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang đề xuất triển khai hệ thống nhận diện biển số xe tự động nhằm giám sát và xử lý các phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng đi vào khu vực vùng phát thải thấp, thông qua hình thức “phạt nguội”.