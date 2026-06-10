Ngày 10/6, Công an Hà Nội công bố kết quả xử lý vi phạm trật tự đô thị bằng hình thức “phạt nguội” qua hệ thống giám sát hình ảnh từ ngày 1 đến 7/6. Trong một tuần, lực lượng chức năng ghi nhận và xử lý 1.153 trường hợp vi phạm.

Khu vực trước số 1-3 Lương Định Của, phường Kim Liên bị sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh ăn uống. Ảnh: CACC

Ngoài tuần tra trực tiếp, Công an Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện và xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Theo thống kê, 40 trường hợp vi phạm được phát hiện qua thiết bị bay không người lái (UAV). Hình ảnh từ UAV được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội để theo dõi và xử lý.

Một số tuyến phố như Xã Đàn, khu vực vườn hoa chợ Long Biên xuất hiện tình trạng vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: CACC

Ngoài UAV, hệ thống camera AI phát hiện 68 trường hợp vi phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Trong tổng số 1.153 trường hợp vi phạm được ghi nhận, 1.045 trường hợp được phát hiện từ hình ảnh giám sát và phản ánh của người dân, tổ chức tại 77 xã, phường. Trong đó, 79 trường hợp vi phạm liên quan hành vi sử dụng trái phép hè phố.

Theo thống kê, một số địa bàn ghi nhận nhiều vi phạm gồm Hà Đông với 32 trường hợp, Ô Chợ Dừa 29 trường hợp, Từ Liêm 28 trường hợp, Định Công 22 trường hợp và Bồ Đề 20 trường hợp.

Công an Hà Nội cho biết việc thí điểm UAV và camera AI nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm trật tự đô thị, từng bước khắc phục các “điểm mù” trong quản lý.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị, bởi các hành vi vi phạm có thể bị phát hiện và xử lý qua hệ thống giám sát, kể cả khi không có lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra.