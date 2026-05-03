Chiều 3/5, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, từ ngày 30/4 đến 3/5, hệ thống camera AI đã phát hiện 986 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, có 347 trường hợp điều khiển xe đi ngược chiều; 306 trường hợp vượt đèn đỏ; 171 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 135 trường hợp dừng, đỗ trái quy định; 26 trường hợp đi sai làn đường, phần đường và 1 trường hợp đón, trả khách trái quy định.

Hàng loạt người điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường Giải Phóng. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết thêm, trong suốt kỳ nghỉ lễ, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24h, bảo đảm giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành giao thông.

"Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát mà còn góp phần ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, qua đó giữ vững tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong suốt kỳ nghỉ lễ", đại diện Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT và Công an thành phố, đơn vị đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, triển khai lực lượng tại 287 nút giao trên địa bàn, phối hợp với công an cấp xã tập trung phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.