"Vi mạch bán dẫn, điện tử là một ngành không hề dễ, tôi phải khẳng định luôn là như vậy. Nó đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực, đôi khi phải 'nghiến răng vào mà làm', không dễ, không 'ngon ăn'. Nhưng đây là một nghề bền vững, tử tế. Nếu kiên trì vượt qua khó khăn, thành quả mang lại sẽ rất lớn".

Nhận định trên được PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử (Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ bên lề Vòng Chung kết Cuộc thi "Thiết kế MCU - FPGA Hà Nội 2026" chiều 5/8.

Không dành cho người học theo phong trào, đủ điểm qua môn

Theo lãnh đạo Trường Điện - Điện tử, làm kỹ thuật vốn đã khó, nhưng làm vi mạch bán dẫn còn khó hơn một bậc. Đây là lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ cao nhất trong tất cả các ngành kỹ thuật, không chấp nhận tư duy học hời hợt hay tâm lý đám đông.

PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử (Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ bên lề Vòng Chung kết Cuộc thi "Thiết kế MCU - FPGA Hà Nội 2026". Ảnh: Du Lam

Thẳng thắn nhìn nhận về cơ hội việc làm đang được dư luận quan tâm, ông Minh khẳng định thị trường chỉ thực sự mở rộng đối với những nhân sự xuất sắc.

"Tôi sẽ không nói cơ hội việc làm tốt cho tất cả. Nếu học theo phong trào, chỉ đủ điểm qua môn thì thẳng thắn là không có việc", ông Minh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vị phó hiệu trưởng cũng khẳng định, đối với những sinh viên kiên trì, có năng lực thực sự, “quả ngọt” thu về là hoàn toàn tương xứng. Nhiều cựu sinh viên của ông chỉ sau 5 năm ra trường đã có thu nhập “rất tốt, có thể mua nhà, mua xe”.

Những cuộc thi thực chiến như MCU - FPGA chính là giải pháp để sinh viên va chạm sớm với các bộ phát triển (kit) hiện đại trong công nghiệp, làm quen với áp lực giải bài toán thực tế dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Qua đó, các em không chỉ rèn luyện kỹ năng mềm, làm việc nhóm, quản lý dự án mà còn định hình rõ năng lực cá nhân, tạo động lực theo đuổi nghề nghiệp, đóng góp vào mục tiêu 50.000 kỹ sư bán dẫn của quốc gia.

'Sân chơi' thực chiến rút ngắn khoảng cách đào tạo

MCU - FPGA do Trường Điện - Điện tử (Đại học Bách khoa Hà Nội) phối hợp cùng Công ty Willas Electronic Việt Nam và Gowin Semiconductor tổ chức, quy tụ sinh viên đến từ 9 trường đại học lớn tại Hà Nội.

Mỗi đội thi được hỗ trợ tài chính cùng các dòng chip mới (MCU Sonix và FPGA Gowin) để phát triển sản phẩm thực tế thuộc các lĩnh vực AI, xử lý ảnh và điều khiển công nghiệp.

Một trong 5 đội thi lọt vào vòng chung kết MCU - FPGA. Ảnh: Du Lam

Đánh giá về chất lượng thí sinh, ông Lê Quốc Trọng, Giám đốc dự án Willas Electronics Việt Nam, ghi nhận khả năng thích ứng nhanh của sinh viên Việt Nam với các công nghệ chip mới.

Ban Tổ chức đánh giá có khoảng 3-4 dự án đạt độ tiệm cận cao với thực tế sản xuất điện tử, đủ điều kiện để doanh nghiệp xem xét đầu tư sản xuất hàng loạt.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Vân, Quản lý thị trường Đông Nam Á của Gowin Semiconductor, nhận định các cuộc thi đồng hành cùng kỹ sư doanh nghiệp giúp khắc phục điểm yếu thiếu kinh nghiệm thực tế của sinh viên.

Từ thực tiễn này, đại diện Gowin Semiconductor đề xuất các đại học nên kéo dài kỳ thực tập từ 2 tháng lên 6 tháng để sinh viên đủ thời gian hoàn thành trọn vẹn một dự án công nghiệp thực thụ.

Ông Chan Ho Wei - Tổng giám đốc Công ty Willas Electronic Việt Nam, cho biết đội vô địch cuộc thi năm nay sẽ được tài trợ chuyến tham quan tìm hiểu ngành công nghiệp bán dẫn tại Đài Loan (Trung Quốc), tiếp xúc toàn bộ chuỗi cung ứng, từ công đoạn Foundry (đúc bán dẫn), Packaging (đóng gói) đến Testing (kiểm thử), qua đó nâng cao kiến thức thực tiễn về ngành công nghiệp này.

STORM2 (Đại học Công nghiệp Hà Nội) đạt giải Nhất cuộc thi "Thiết kế MCU - FPGA Hà Nội 2026". Ảnh: Du Lam

Sau phần bảo vệ dự án trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo, giải Nhất thuộc về STORM2 (Đại học Công nghiệp Hà Nội), giải Nhì trao cho đội NONAME (Đại học Giao thông vận tải), giải Ba thuộc về đội EDABK-DTTHV (Đại học Bách khoa Hà Nội), giải Khuyến khích I SÊ CAI (ĐH Giao thông vận tải), FEE-TEAM-2 (Đại học Công nghiệp Hà Nội).