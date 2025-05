Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sẽ phụ trách Công an TP Đà Nẵng trong khi chờ kiện toàn chức danh này.