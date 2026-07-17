Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Meta, Tổ chức Al for Vietnam và các đối tác liên quan tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIC) 2026 và Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (IAIO) 2027.

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2022, được Cổng Thông tin Nhà Trắng (Hoa Kỳ) ghi nhận là hoạt động tiêu biểu trong hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Các đại biểu nhấn nút khởi động Vòng chung kết Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026). Ảnh: Du Lam

Vòng chung kết Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 tại Hà Nội. Đây là giải đấu hackathon định hướng phát triển ứng dụng AI cốt lõi (AI-native) quy mô lớn, kéo dài trong 48 giờ liên tục. Hội đồng đánh giá của cuộc thi quy tụ hơn 200 chuyên gia công nghệ đầu ngành đến từ các tập đoàn như Meta, FPT, ngân hàng SHB, công ty tư vấn McKinsey, AI Singapore và các nhà quản lý chuyên môn trực tiếp tham gia thẩm định tại các vòng đấu.

Tính đến thời điểm bài viết, cuộc thi đã thu hút gần 2.500 lượt đăng ký chính thức với tổng cộng hơn 300 đội thi. Đáng chú ý, sự góp mặt của các thí sinh quốc tế đến từ nhiều quốc gia khẳng định tính kết nối toàn cầu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Theo ban tổ chức, VAIC 2026 tập trung giải quyết các thách thức vận hành bằng hệ thống đề bài được "đặt hàng" trực tiếp từ thị trường, quy tụ trong 8 nhóm chủ đề chính: Y tế - Sức khỏe, Giáo dục - Đào tạo, Phòng chống thiên tai, Đổi mới sáng tạo, Năng suất doanh nghiệp SME, Chính phủ thông minh, Nông nghiệp, Ngân hàng - Tài chính.

Năm nay, hệ thống đề bài thực chiến được xây dựng bởi các doanh nghiệp, tập đoàn như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phản ánh những bài toán đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng AI vào sản xuất, kinh doanh.

Đánh giá cao mục đích và tính chất cuộc thi, ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nhắn nhủ tới những người tham dự: “Các bạn không chỉ đang tham gia một cuộc thi mà đang góp phần định hình tương lai của Việt Nam. Những ý tưởng mà các bạn phát triển trong 48 giờ tới có thể trở thành doanh nghiệp, dự án nghiên cứu hoặc giải pháp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người”.

Ông cũng khẳng định Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục quan hệ đối tác với Việt Nam để thúc đẩy đổi mới, mở rộng cơ hội và xây dựng một tương lai nơi công nghệ phục vụ con người và nâng cao sự thịnh vượng chung.

Chia sẻ về các bài toán và thể lệ cuộc thi, Tiến sĩ Trần Việt Hùng, đồng sáng lập và CEO, AI for Vietnam chỉ ra 3 điểm đặc biệt: Giải quyết các đề bài thực tế từ doanh nghiệp; toàn bộ cuộc thi được vận hành tự động bằng AI (AI-native); đồng hành từ workshop đào tạo đến cơ hội đưa giải pháp vào thực tế và vươn ra quốc tế; kết nối trực tiếp thí sinh với mạng lưới chuyên gia kỳ cựu từ Silicon Valley, châu Âu, Singapore, Trung Quốc.

Theo ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, ý nghĩa quan trọng của Vietnam AI Innovation Challenge là kết nối công nghệ với thực tiễn, chuyển dữ liệu thành tri thức, chuyển ý tưởng thành sản phẩm và chuyển năng lực sáng tạo thành giá trị cho xã hội. Với vai trò doanh nghiệp đồng hành, ông mong muốn “SHB không chỉ là nơi ứng dụng AI, mà còn có thể đóng vai trò là người đặt hàng, đối tác phát triển, môi trường thử nghiệm và bệ phóng thị trường cho những giải pháp có giá trị”.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2,1 tỷ đồng, VAIC 2026 mang đến hệ thống giải thưởng toàn diện nhằm mục tiêu cấp vốn và tài trợ tài nguyên số trực tiếp cho các dự án tiềm năng, bao gồm: giải Nhất: 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng), giải Nhì 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng), giải Ba 1.000 USD (khoảng 26 triệu VNĐ). Các đội còn được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có các giải thưởng dành cho những giải pháp nổi bật từ Meta, SHB, FPY, AI Singapore...