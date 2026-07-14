Trong báo cáo Gemini: Đông Nam Á 2026 công bố ngày 14/7, Google cho biết ứng dụng Gemini đã đạt 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu, phục vụ tại 230 quốc gia và hỗ trợ 70 ngôn ngữ. Riêng Đông Nam Á, số người dùng đã tăng hơn gấp đôi trong một năm và là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của bất kỳ ứng dụng Google nào từng được hãng triển khai trong khu vực.

Theo bà Sapna Chadha, Phó chủ tịch Google phụ trách Đông Nam Á và Việt Nam, đây cũng là báo cáo đầu tiên trên thế giới phân tích chi tiết cách người dân một khu vực sử dụng Gemini trong đời sống hằng ngày, từ học tập, làm việc đến sáng tạo nội dung.

"Đông Nam Á không chỉ đang bắt kịp xu hướng AI mà còn dẫn dắt phần còn lại của thế giới. Những người dùng Gemini tại đây nằm trong số những người hoạt động tích cực và tương tác nhiều nhất toàn cầu", bà Sapna Chadha nói trong buổi công bố báo cáo.

Người Việt dùng Gemini nhiều nhất cho học tập

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, trong 6 thị trường được khảo sát gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, Việt Nam nổi bật ở nhóm hoạt động học thuật.

Báo cáo Google tiết lộ người Việt dẫn đầu Đông Nam Á về dùng AI trong học thuật. Ảnh chụp màn hình.

Theo báo cáo, 17% tổng số câu lệnh của người dùng Việt liên quan đến học tập, cao nhất Đông Nam Á. Mỗi tháng có hơn 160.000 học sinh sử dụng công cụ ôn thi Gemini Canvas, trong khi giáo viên tạo khoảng 55.000 yêu cầu hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày.

Bà Sapna Chadha cho biết trong quá trình khảo sát tại các quốc gia, Google ghi nhận nhiều học sinh Việt Nam sử dụng Gemini để chuẩn bị cho các kỳ thi, xem đây là một trong những ví dụ tiêu biểu về việc AI được ứng dụng vào đời sống hằng ngày.

Đặng Thanh Nga, nhà sáng tạo nội dung giáo dục và Đại sứ Sinh viên Google, cho rằng Gemini giúp người học phân tích các công thức phức tạp, xác định những phần kiến thức còn yếu và hệ thống hóa nội dung ôn tập. Dù vậy, cô nhấn mạnh "tư duy phản biện và kết quả cuối cùng vẫn đến từ chính sinh viên. Gemini chỉ giúp quá trình học tập nhanh hơn, hiệu quả hơn và có tổ chức hơn".

89% câu lệnh được viết bằng tiếng Việt

Một điểm nổi bật khác là 89% yêu cầu gửi tới Gemini tại Việt Nam được viết bằng tiếng Việt, cao nhất Đông Nam Á. Đồng thời, người dùng trong nước sử dụng các tính năng dịch thuật và bản địa hóa nhiều hơn bất kỳ thị trường nào khác trong khu vực.

Đại diện Google cho rằng điều này phản ánh vai trò của Gemini như "cầu nối" giúp người dùng và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị trường quốc tế, thay vì chỉ là công cụ hỏi đáp.

Ngoài học tập, người Việt sử dụng Gemini nhiều cho các tác vụ STEM. Báo cáo cho thấy khoảng 4% câu lệnh liên quan đến lập trình và 5% liên quan đến toán học, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia sử dụng AI nhiều cho các công việc kỹ thuật.

Google cũng ghi nhận gần 1/3 số lượt tương tác của người dùng Việt diễn ra trên máy tính, tỷ lệ cao hơn mặt bằng chung vốn chủ yếu sử dụng điện thoại. Theo hãng, điều này cho thấy người dùng trong nước thường khai thác Gemini cho các tác vụ cần mức độ tập trung và xử lý chuyên sâu.

Ở quy mô toàn khu vực, gần 3/4 yêu cầu gửi đến Gemini đến từ thiết bị di động. Người dùng ngày càng tương tác bằng giọng nói, hình ảnh và video thay vì chỉ nhập văn bản, đồng thời sử dụng AI như trợ lý nghiên cứu, đối tác tư duy và công cụ sáng tạo nội dung.

Theo đại diện Google, số lượng người dùng không chỉ tăng mà tần suất sử dụng cũng ngày càng cao. Người dùng quay lại Gemini thường xuyên hơn khoảng 50% và số lượng câu lệnh trung bình đã tăng gấp đôi so với trước, cho thấy AI đang dần trở thành công cụ phục vụ các nhu cầu hằng ngày thay vì chỉ dùng để thử nghiệm.