"Đối với những cá nhân trẻ tuổi, có động lực và tham vọng, giờ đây tôi đã có cái nhìn rõ ràng hơn về những kỹ năng sẽ thực sự giá trị trong thập kỷ tới", Phi Chen chia sẻ trong một bài đăng mang tên "Lời khuyên nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI".

Phil Chen là cựu nhà nghiên cứu tại OpenAI, Google DeepMind trước khi nghỉ việc để sáng lập startup riêng. Ảnh: LinkedIn

Chen, người từng đảm nhiệm vị trí kỹ sư phần mềm tại Google DeepMind và Scale AI, nhận định khi AI ngày càng xuất sắc trong việc xử lý "các vấn đề phức tạp, được xác định rõ ràng", những người tạo ra sức ảnh hưởng lớn nhất sẽ là những người xuất chúng trong việc xác định các vấn đề quan trọng và sau đó phân bổ token cùng thời gian để giải quyết chúng.

"Những kỹ năng quan trọng nhất sẽ liên quan đến lựa chọn vấn đề và phân bổ nguồn lực", Chen nhấn mạnh.

Theo cựu chuyên gia OpenAI, thay vì cố gắng chạy đua với máy móc, người trẻ nên tập trung vào những nguồn lực mà anh gọi là thực sự hữu hạn: thời gian, các mối quan hệ và danh tiếng.

Anh lập luận, vốn hiện nay dễ huy động hơn bao giờ hết, nhưng những kết nối con người bền chặt lại vô cùng khó tìm. “Lời khuyên của tôi là hãy dành thời gian làm những công việc tốt và đảm bảo điều đó được biết đến bởi những người có uy tín khác - những người cũng đang làm những công việc tốt", anh viết.

Chen bổ sung: "Hãy không ngừng ưu tiên thời gian của bạn để dù làm bất cứ việc gì, từ việc học, dự án hay thực tập, bạn đều tập trung vào những vấn đề mà bản thân thấy ý nghĩa".

Nhìn xa hơn về tương lai, anh tin rằng siêu trí tuệ nhân tạo sẽ không thể thay thế con người trong các công việc liên quan đến tri thức. Lý do là vì "con người có những năng lực khác biệt trong việc lựa chọn các vấn đề có ý nghĩa để siêu trí tuệ nhân tạo giải quyết và trong việc phân bổ nguồn vốn để giải quyết những vấn đề này".

"Không phải cơ hội nào cũng sẽ hiện thực hóa thành bàn thắng, nhưng việc đứng đúng vị trí để nhìn thấy cơ hội chính là bước đầu tiên để ghi bàn", anh đúc kết. "Điều này một lần nữa lại xoay quanh danh tiếng và chuyên môn".

(Theo Insider)