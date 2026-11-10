Lá trầu không có vị cay, tính ấm, thường được dùng trong các bài thuốc dân gian hỗ trợ giảm ho, đau rát họng. Tuy nhiên, bạn cần dùng đúng, tránh kích ứng.

Tôi bị viêm họng nhiều ngày không khỏi có nên dùng lá trầu không để xông và súc miệng không. Xin chuyên gia tư vấn! (Đỗ Thị Nhiên - Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Lá trầu không có vị cay, tính ấm, thường được sử dụng trong y học cổ truyền với công dụng khu phong, tán hàn, tiêu đờm, giảm ho. Một số nghiên cứu dược lý cũng ghi nhận chiết xuất lá trầu không có hoạt tính kháng khuẩn, kháng viêm trong phòng thí nghiệm.

Theo y học cổ truyền, viêm họng và ho đờm có thể liên quan đến phong hàn hoặc phong nhiệt xâm nhập qua đường hô hấp, ảnh hưởng đến chức năng của phế. Người bệnh thường có biểu hiện đau rát họng, vướng đờm, ho và khó chịu khi nuốt.

Lá trầu không có vị cay nồng, tính ấm, quy vào các kinh phế, tỳ và vị. Dược liệu này chứa một số hợp chất phenolic trong tinh dầu như eugenol, chavicol và hydroxychavicol.

Các thành phần trên được ghi nhận có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm trong một số nghiên cứu thực nghiệm. Dù vậy, những kết quả này không đồng nghĩa với việc sử dụng lá trầu không có thể tiêu diệt tác nhân gây viêm họng ở người.

Lá trầu không có nhiều tác dụng với sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

1. Dùng nước lá trầu không súc họng

Đây là cách dùng dân gian nhằm vệ sinh khoang miệng, hỗ trợ làm dịu cảm giác khó chịu ở vùng họng.

Nguyên liệu gồm 3-4 lá trầu không tươi, 100ml nước ấm và một lượng nhỏ muối sạch. Bạn dùng lá trầu rửa sạch dưới vòi nước, để ráo rồi giã nát và thêm nước ấm vào hỗn hợp, khuấy đều lọc bỏ bã.

Bạn dùng phần nước thu được để súc miệng, súc họng nhẹ nhàng rồi nhổ bỏ.

Lưu ý, bạn không nên pha nước quá đặc hoặc sử dụng liên tục nhiều lần trong ngày vì tinh dầu và các hợp chất trong lá trầu có thể gây kích ứng niêm mạc; ngừng sử dụng nếu xuất hiện cảm giác nóng rát, khó chịu.

2. Xông hơi bằng nước lá trầu không

Theo kinh nghiệm dân gian, nước sắc lá trầu không được dùng để xông khi bị cảm lạnh, nghẹt mũi. Hơi nước ấm có thể làm ẩm đường hô hấp, tạo cảm giác dễ chịu tạm thời nhưng chưa có bằng chứng cho thấy xông lá trầu không điều trị được viêm họng.

Nguyên liệu gồm 10-12 lá trầu không tươi và 1 lít nước sạch.

Cách thực hiện: Rửa sạch lá trầu, vò nhẹ, cho vào nồi nước, đun sôi khoảng 10 phút. Trước khi dùng, bạn nên để nước nguội bớt, giữ khoảng cách an toàn và hít hơi nước ấm nhẹ nhàng trong thời gian ngắn.

Lưu ý, người dùng không trùm kín đầu hoặc cúi sát mặt vào nồi nước nóng vì có nguy cơ bỏng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Người bệnh cũng không nên xông khi đang sốt cao, mệt lả hoặc khó thở.

Lá trầu chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị hoặc việc thăm khám.

Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú và người có cơ địa dễ dị ứng cần thận trọng, không tự ý áp dụng các bài thuốc dân gian. Khi đau họng kéo dài, sốt cao, khó nuốt, khó thở hoặc triệu chứng ngày càng nặng, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân và được điều trị phù hợp.

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