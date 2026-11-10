Lá trầu không: Trợ thủ cho viêm mũi, xoang
Theo TS Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam), lá trầu không là dược liệu dân dã sở hữu đặc tính kháng khuẩn, chống viêm vượt trội, đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị viêm mũi và viêm xoang.
Đông y ghi nhận trầu không có tính ấm, vị cay, giúp khu phong, tán hàn, tiêu viêm và làm loãng dịch nhầy nhanh chóng. Y học hiện đại cũng chỉ ra tinh dầu trầu không chứa các hoạt chất eugenol, chavicol giúp kháng khuẩn mạnh, giảm phù nề niêm mạc, thông mũi và dịu cơn đau nhức đầu do viêm xoang, cảm lạnh kéo dài.
Bên cạnh công dụng cho đường hô hấp, lá trầu không còn hỗ trợ điều trị viêm xương khớp, nhiễm trùng phụ khoa và chốc lở ngoài da.
Người bệnh viêm mũi xoang có thể áp dụng 2 cách dùng đơn giản tại nhà:
- Xông hơi lá trầu không: Đun 5-7 lá vò nát với 1 lít nước (có thể thêm sả, gừng), trùm khăn xông 5-10 phút (2-3 lần/tuần) để làm thoát dịch nhầy và giảm sưng nề.
- Kết hợp hoa ngũ sắc: Tăng cường hiệu quả sát khuẩn, dùng 2 lần/ngày cho người lớn và trẻ trên 12 tuổi giúp thuyên giảm triệu chứng sau 1 tuần.
Tuy nhiên, người dân cần lưu ý: Không xông khi đang sốt cao, viêm mũi dị ứng nặng hoặc áp dụng cho trẻ nhỏ. Hơi xông chỉ cần ấm vừa để tránh bỏng niêm mạc. Nếu bị đau nhức kéo dài hoặc nghẹt mũi một bên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.
Cây hoa ngũ sắc: Cứu tinh cho người bị xoang
Theo Lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), cây ngũ sắc là loại cỏ dại thường mọc hoang ở bờ ruộng, ven đường nhưng là dược liệu quen thuộc trong các bài thuốc dân gian hỗ trợ điều trị viêm xoang và viêm mũi dị ứng. Cả Đông y và y học hiện đại đều ghi nhận giá trị của loại cây này đối với đường hô hấp.
Trong Đông y, cây ngũ sắc có tính mát, vị cay đắng nhẹ, quy vào kinh phế giúp giải nhiệt, tiêu độc, giảm sưng nề và làm thông thoáng niêm mạc mũi. Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra lượng hoạt chất sinh học dồi dào trong cây ngũ sắc như flavonoid, saponin, tinh dầu, acid caffeic... giúp kháng viêm, chống oxy hóa và ức chế các vi khuẩn gây bệnh xoang.
Ngoài công dụng hàng đầu cho đường hô hấp, cây ngũ sắc còn hỗ trợ giảm mụn nhọt, sưng đau, trị sỏi đường tiết niệu, cầm máu nhẹ và giảm đau nhức xương khớp.
Cách dùng hỗ trợ người viêm mũi, viêm xoang:
- Xông mũi: Nấu nước cây ngũ sắc tươi (đã rửa sạch, ngâm muối) để xông trực tiếp giúp đẩy dịch nhầy ra ngoài, giảm nghẹt mũi.
- Bài thuốc uống: Phối hợp cây ngũ sắc với ké đầu ngựa, kim ngân hoa, cam thảo đất sắc lấy nước uống.
Tuy nhiên, người dân lưu ý không dùng nếu dị ứng với thành phần của cây, không uống thay nước lọc kéo dài và tránh nhầm lẫn với cây cỏ lào. Người bệnh nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi áp dụng điều trị.
Lá trầu không và cây hoa ngũ sắc là hai trong số nhiều loại cây thuốc dân gian được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm viêm mũi, xoang. Chúng mang đến một lựa chọn tự nhiên, gần gũi cho những ai đang tìm kiếm giải pháp cải thiện sức khỏe hô hấp.