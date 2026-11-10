Lá trầu không: Trợ thủ cho viêm mũi, xoang

Theo TS Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam), lá trầu không là dược liệu dân dã sở hữu đặc tính kháng khuẩn, chống viêm vượt trội, đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị viêm mũi và viêm xoang.

Lá trầu không chữa viêm xoang. Ảnh: Hải Anh

Đông y ghi nhận trầu không có tính ấm, vị cay, giúp khu phong, tán hàn, tiêu viêm và làm loãng dịch nhầy nhanh chóng. Y học hiện đại cũng chỉ ra tinh dầu trầu không chứa các hoạt chất eugenol, chavicol giúp kháng khuẩn mạnh, giảm phù nề niêm mạc, thông mũi và dịu cơn đau nhức đầu do viêm xoang, cảm lạnh kéo dài.

Bên cạnh công dụng cho đường hô hấp, lá trầu không còn hỗ trợ điều trị viêm xương khớp, nhiễm trùng phụ khoa và chốc lở ngoài da.

Người bệnh viêm mũi xoang có thể áp dụng 2 cách dùng đơn giản tại nhà:

- Xông hơi lá trầu không: Đun 5-7 lá vò nát với 1 lít nước (có thể thêm sả, gừng), trùm khăn xông 5-10 phút (2-3 lần/tuần) để làm thoát dịch nhầy và giảm sưng nề.

- Kết hợp hoa ngũ sắc: Tăng cường hiệu quả sát khuẩn, dùng 2 lần/ngày cho người lớn và trẻ trên 12 tuổi giúp thuyên giảm triệu chứng sau 1 tuần.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý: Không xông khi đang sốt cao, viêm mũi dị ứng nặng hoặc áp dụng cho trẻ nhỏ. Hơi xông chỉ cần ấm vừa để tránh bỏng niêm mạc. Nếu bị đau nhức kéo dài hoặc nghẹt mũi một bên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.