Nước lá dứa được nhiều người ưa chuộng nhờ hương thơm dễ chịu, đồng thời được truyền tai có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, an thần, ổn định đường huyết.

Nước lá dứa có vị thơm dễ chịu. Uống nước này hằng ngày có lợi ích gì cho sức khỏe, đặc biệt với người hay đầy bụng khó tiêu? Xin chuyên gia tư vấn! (Minh Nguyên - Cầu Giấy, Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Lá dứa nhiều hợp chất sinh học trong đó có các hợp chất phenolic, flavonoid và một số chất dễ bay hơi. Nước lá dứa có mùi thơm đặc trưng, được dùng để tạo hương và màu cho cơm, chè, bánh, xôi, nước uống hoặc các món tráng miệng. Lá có thể được sử dụng tươi, giã hoặc xay lấy nước, phơi khô để dùng làm nguyên liệu.

Nước lá dứa được ghi chép có các công dụng sau:

1. Tác dụng thanh nhiệt, giải khát

Nước lá dứa thường được sử dụng như một loại thức uống có hương thơm tự nhiên, giúp đa dạng khẩu vị và bổ sung nước cho cơ thể. Nếu không thêm đường, thức uống này có thể là lựa chọn thay thế cho các loại nước giải khát chứa nhiều đường.

Theo quan niệm y học cổ truyền, một số loại thức uống từ thảo dược được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, hỗ trợ cơ thể trong những trường hợp được cho là có biểu hiện nhiệt. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định nước lá dứa có tác dụng giải độc hoặc điều trị mụn nhọt, mẩn ngứa, táo bón và các tình trạng bệnh lý khác.

Nước lá dứa - thức uống giúp thanh nhiệt. Ảnh: Hoa Linh.

Cần lưu ý, cơ thể đào thải các chất chuyển hóa chủ yếu thông qua gan, thận, phổi và đường tiêu hóa. Mọi người không nên xem nước lá dứa là thức uống có khả năng thải độc đặc hiệu.

2. Nước lá dứa giúp lợi tiểu

Thức uống này có công dụng lợi tiểu, mát gan nhưng không nên uống quá nhiều. Tuy nhiên, nước lá dứa chưa được chứng minh có thể cải thiện chức năng thận, điều trị phù hoặc chữa các rối loạn tiểu tiện.

Gan và thận đảm nhiệm những chức năng quan trọng trong chuyển hóa, lọc máu và đào thải chất cặn bã. Khi xuất hiện các biểu hiện như phù, tiểu ít, tiểu buốt, nước tiểu bất thường hoặc vàng da, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân, thay vì tự uống nước lá dứa với mục đích điều trị.

3. Hỗ trợ tiêu hóa

Trong y học cổ truyền, hương thơm của một số loại thảo dược được sử dụng với mục đích hỗ trợ tiêu hóa.

Tuy nhiên, bạn không nên dùng khi đầy bụng khó tiêu vì chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định nước lá dứa có thể cải thiện tình trạng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc các rối loạn tiêu hóa khác.

Lưu ý, nếu uống nước lá dứa không thêm đường, người dùng có thể bổ sung nước mà không nạp thêm lượng đường đáng kể từ thức uống. Dù vậy, nước lá dứa không thay thế chế độ ăn cân đối, thực phẩm giàu chất xơ hay các biện pháp điều trị khi có bệnh lý tiêu hóa.

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