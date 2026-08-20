MS 2026.223

Căn nhà của vợ chồng anh Phạm Văn Hợp (SN 1996) và chị Đàm Thị Lan Trinh (SN 2002) nằm giữa cánh đồng ở thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đến nay, ngôi nhà vẫn chỉ mới hoàn thiện phần thô.

Ngôi nhà mới chỉ hoàn thiện phần thô của gia đình chị Trinh. Ảnh: Hải Sâm

Sân nhà cỏ mọc um tùm, không có mái che, cánh cửa chỉ được dựng tạm để ngăn mưa gió. Bên trong căn nhà trống trải, gần như không có tài sản đáng giá.

Hơn 2 tháng nay, anh Hợp sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc theo diện xuất khẩu lao động. Ở quê nhà, một mình chị Trinh chăm sóc 3 con nhỏ gồm bé Phạm Trường An (SN 2021), bé Phạm Hồng Quyên (SN 2023) và bé Phạm Thiên Ân (SN 2026). Trong đó, hai bé Quyên và Ân đều mắc bệnh lý mắt bẩm sinh nghiêm trọng.

2 con Phạm Hồng Quyên và Phạm Thiên Ân đều mắc bệnh lý về mắt. Ảnh: Hải Sâm

Là chị cả trong gia đình có 5 anh chị em, học hết lớp 9, chị Trinh phải nghỉ học, vào miền Nam làm công nhân để phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Sau khi trở về quê, chị gặp anh Hợp rồi nên duyên vợ chồng.

Ngày cưới, tài sản của đôi vợ chồng trẻ chỉ là căn chòi nhỏ được bố mẹ cho ở tạm. Anh Hợp làm phụ hồ, chị Trinh ở nhà chăm con, tranh thủ làm thêm mấy thước ruộng để trang trải cuộc sống.

“Vợ chồng tôi cùng con nhỏ sống trong căn chòi dột nát, mùa mưa nước tạt vào ướt hết. Thương con nên chúng tôi bàn nhau vay ngân hàng 100 triệu đồng, rồi vay thêm người thân để xây căn nhà có chỗ che nắng, che mưa”, chị Trinh kể.

Căn nhà mới chỉ hoàn thiện phần thô thì chị phát hiện mang thai bé thứ hai. Dự định đi làm kiếm tiền trả nợ phải gác lại. Cũng trong thời gian này, mẹ chồng chị bị tai biến, mọi sinh hoạt đều cần người chăm sóc.

Đã 3 tuổi nhưng cháu Phạm Hồng Quyên vẫn chưa biết nói, chưa biết đi, suốt ngày quấy khóc. Ảnh: Hải Sâm

“Gia cảnh quá khó khăn nên suốt thai kỳ tôi chỉ đi siêu âm vài lần. Khi sinh ra, con quấy khóc nhiều, chỉ khi ngủ mới chịu yên. Đến hơn 7 tháng tuổi, tôi đưa đồ chơi nhưng con không nhìn theo nên mới đưa đi khám. Bác sĩ kết luận bé bị tổn thương mắt bẩm sinh nghiêm trọng”, chị Trinh kể.

Theo hồ sơ bệnh án, bé Quyên được chẩn đoán mắt phải teo nhãn cầu, mắt trái đồng tử dính bít, ảnh hưởng nặng đến thị lực.

“Gia đình đưa con đi nhiều bệnh viện, vay mượn gần 100 triệu đồng để tìm cách chữa trị nhưng không có kết quả. Vì không nhìn được nên con thường xuyên khó chịu, quấy khóc, lúc nào cũng cần mẹ bế. Đến nay con đã 3 tuổi nhưng vẫn chưa biết đi, chưa biết nói, sức khỏe rất yếu”, chị Trinh nói.

Trong khi gia đình vẫn đang loay hoay tìm cách điều trị cho bé Quyên, vợ chồng chị Trinh tiếp tục đón bé Phạm Thiên Ân chào đời.

Bé Thiên Ân mắc bệnh lý teo nhãn cầu và bong võng mạc bẩm sinh hai mắt. Ảnh: Hải Sâm

Trong thời gian mang thai, chị vẫn thực hiện sàng lọc trước sinh nhưng không phát hiện bất thường. Sau sinh, thấy con ngoan nên gia đình chưa nghĩ đến việc bé có vấn đề về mắt.

Đến khi con được 2 tháng tuổi, nhận thấy bé không có phản ứng giao tiếp bình thường, chị đưa con đến Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám. Kết quả cho thấy bé Thiên Ân mắc bệnh lý mắt bẩm sinh nghiêm trọng, trong đó có teo nhãn cầu và bong võng mạc bẩm sinh hai mắt. Bác sĩ đánh giá hiện chưa có chỉ định can thiệp điều trị.

Chứng kiến 2 con lần lượt gặp vấn đề nghiêm trọng về thị lực, chị Trinh nhiều lần rơi vào tuyệt vọng.

Nợ nần chưa trả hết, trong khi các con đau ốm, công việc của anh Hợp không ổn định, vợ chồng chị quyết định vay thêm hơn 200 triệu đồng để anh Hợp sang Đài Loan làm việc, mong có thu nhập trả nợ và lo cho tương lai các con.

Thế nhưng sau hơn 2 tháng xa quê, công việc của anh Hợp vẫn chưa ổn định, chưa có tiền gửi về hỗ trợ vợ con.

Ở quê nhà, một mình chị Trinh vừa chăm sóc 3 con nhỏ, vừa xoay xở cuộc sống từng ngày. Thương con dâu vất vả, mẹ chồng chị chuyển sang ở nhờ nhà em gái cách đó hơn 4 km để chị bớt áp lực. Mẹ ruột chị cũng thường xuyên sang phụ giúp, nhưng bà vẫn phải lao động để nuôi 4 người con đang tuổi ăn học.

Căn bếp nhỏ và cửa sổ tạm bợ. Ảnh: Hải Sâm

“Hiện mỗi tháng, bé Quyên được hỗ trợ 1 triệu đồng, người nuôi dưỡng được thêm 500.000 đồng. Khoản tiền ấy không đủ để 4 mẹ con trang trải cuộc sống. Có những lúc muốn mua thêm hộp sữa cho con cũng không có tiền”, chị Trinh nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Trạch, cho biết gia đình chị Trinh thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

“Hai con nhỏ lần lượt mắc bệnh lý về mắt khiến cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Địa phương rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để hỗ trợ vợ chồng chị Trinh có thêm điều kiện chăm sóc các con, vượt qua nghịch cảnh”, bà Thanh nói.

Bạn đọc giúp đỡ hai bé Phạm Hồng Quyên và Phạm Thiên Ân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.223 (hai bé Quyên và Ân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đàm Thị Lan Trinh (mẹ của hai bé Quyên và Ân) theo địa chỉ: thôn Quảng Châu, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0837045768

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