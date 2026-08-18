MS 2026.221

Hiện bé Nhân đang điều trị tại Khoa Bỏng trẻ em (Bệnh viện bỏng Quốc gia), rất cần sự giúp đỡ của quý bạn đọc.

Bé Nhân nằm trên giường bệnh, nhiều vùng cơ thể được băng kín do tổn thương bỏng. Từ ngày gặp nạn, bé thường xuyên quấy khóc vì đau, đặc biệt về đêm. Vì vậy, anh Sùng A Vừ (bố bé Nhân) và bà Vừ Thị Báu (bà nội bé) phải thường xuyên thay nhau túc trực để chăm con.

Theo anh Vừ, bé Nhân bị tai nạn vào tối 2/8, khi đó, vợ chồng anh đang nấu cơm để mời khách, bé Nhân chơi một mình trong nhà. Trong lúc không để ý, bé ngã vào nồi nước vừa đun sôi.

“Nghe con khóc thét lên, vợ chồng tôi chạy lại thì con đã bị ngã vào nồi nước nóng. Chúng tôi vội lấy nước lạnh dội vào người, thay quần áo rồi đưa con đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu cấp cứu”, anh Vừ kể.

Sau đó, bé Nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Do vết bỏng nặng và phức tạp, các bác sĩ tiếp tục chuyển bé đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Nhiều vùng cơ thể của bé Nhân được băng kín do tổn thương bỏng

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bỏng Quốc gia), bé Nhân bị bỏng nước sôi 30%, độ 2-3, tổn thương ở vùng ngực, bụng, lưng, hai mông, hai đùi và bộ phận sinh dục.

Hiện chi phí điều trị của bé khoảng 2 triệu đồng/tháng. Phòng Công tác xã hội cho biết, nếu tình trạng diễn biến nặng, bé có thể phải sử dụng albumin. Đây là thuốc điều trị dành cho bệnh nhân bỏng nặng, giá mỗi lọ khoảng 900 nghìn đồng, khi đó chi phí điều trị sẽ tăng cao.

Theo anh Vừ, gia đình anh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy. Vợ anh, chị Phá Thị Hiền (SN 2002), công tác tại một trạm y tế ở xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Công việc khiến chị thường xuyên phải xa nhà. Hiện chị đang nghỉ thai sản để chăm con nhỏ mới 3 tháng tuổi.

Từ khi con nhập viện, vợ chồng anh Vừ mới xoay xở được khoảng 10 triệu đồng đóng viện phí. Bé Nhân được bảo hiểm y tế hỗ trợ 100% chi phí theo quy định. Tuy nhiên, quá trình điều trị vẫn phát sinh nhiều loại thuốc, vật tư ngoài danh mục bảo hiểm.

“Bác sĩ nói, vết bỏng của con khá sâu khiến việc chăm sóc, điều trị cho con gặp nhiều khó khăn, thời gian điều trị còn kéo dài. Trong thời gian tới, Nhân có thể phải phẫu thuật ghép da cùng nhiều khoản chi phí khác không được bảo hiểm chi trả”, anh Vừ chia sẻ.

Theo xác nhận của địa phương, anh Vừ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc tiếp tục điều trị cho bé Nhân đang là gánh nặng lớn đối với vợ chồng anh Vừ.

Lúc này, bé Nhân rất cần sự chung tay của bạn đọc để có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị, giúp bé sớm phục hồi.

Bạn đọc giúp bé Sùng Trọng Nhân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.221 (bé Sùng Trọng Nhân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Sùng A Vừ (bố bé Nhân) theo địa chỉ: bản Nặm Giắt, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La.

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