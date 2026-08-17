MS 2026.220

Trong căn nhà tình nghĩa nằm ở khối Bình Minh, phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An), âm thanh rõ nhất chỉ là những tiếng bước chân nặng trĩu và hơi thở nhọc nhằn.

Khi chúng tôi vừa bước tới cửa, bà Nguyễn Thị Hậu (70 tuổi) đang gồng mình, lảo đảo dìu chị Hương (con gái bà) gầy rộc từ nhà vệ sinh trở vào giường. Cả cơ thể mềm rũ của chị Hương giờ đây đè nặng lên đôi vai người mẹ già.

Việc ăn uống, đi lại hay vệ sinh cá nhân, chị Hương đều phải nhờ người khác giúp đỡ

Chị Hương là con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em. Từng là một phụ nữ khỏe mạnh, siêng năng canh tác rau màu để mưu sinh, chị lập gia đình rồi lần lượt sinh hai người con là Bùi Thị Quyên (16 tuổi) và Trương Sỹ Nam (10 tuổi).

Nào ngờ, khi bé Nam mới lên 1 tuổi, hôn nhân của chị tan vỡ. Tay trắng dắt hai con nhỏ, bên nội lại không chu cấp, chị Hương phải bươn chải đủ nghề để gánh vác gia đình.

Bi kịch bắt đầu ập đến khoảng 8 năm trước. Ban đầu chỉ là triệu chứng đau họng, rồi nói ngọng. Vì tiếc tiền, để dành nuôi con nên chị Hương nhất quyết không đi khám. Đến khi giọng nói méo mó, không thể tròn tiếng, chị mới tìm đến trung tâm y tế địa phương.

Lo lắng cho con, bà Hậu vay mượn tiền rồi đưa chị ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị bị rối loạn lo âu kết hợp xơ cột bên teo cơ. "Bác sĩ lắc đầu, bảo căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn", bà Hậu nghẹn ngào.

Từ đó, căn bệnh rút cạn từng chút sức lực còn lại của người mẹ trẻ. Các khối cơ toàn thân teo dần, khiến những cử động đơn giản cũng trở nên khó khăn.

Hiện tại, sinh hoạt của chị Hương hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ già và các con. Mỗi bữa ăn, chị không thể tự cầm thìa, từng muỗng cháo nhỏ phải nhờ mẹ hoặc con đút từng chút một. Ngay cả việc đi lại vài bước hay vệ sinh cá nhân, chị cũng không thể tự làm.

Cô con gái lớn Bùi Thị Quyên phải nghỉ học từ sau khi hoàn thành lớp 9 để phụ mẹ chăm sóc. Hiện Quyên được một cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhận hỗ trợ học nghề.

"Quyên chỉ có một chiếc điện thoại để liên lạc thì cũng vừa bị kẻ gian đột nhập lấy mất", bà Hậu chia sẻ.

Nhắc đến con gái, chị Hương chỉ biết ú ớ, nước mắt lăn dài trên đôi má hóp sâu vì xót xa khi không thể lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Chị quay sang nhìn cậu con trai Trương Sỹ Nam chuẩn bị lên lớp 5 và lo con cũng có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

Sau khi con gái lớn nghỉ học, chị Hương lo đứa con trai út có thể phải bỏ học giữa chừng

Dù đã 70 tuổi, bà Hậu vẫn phải thức khuya dậy sớm nấu xôi, bán bánh mì trước cổng chợ. Ngày nào đắt hàng cũng chỉ lời được 50.000-70.000 đồng, ngày ế ẩm thì cả nhà đành ăn xôi trừ bữa.

Căn nhà nhỏ hiện tại dù được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, nhưng gia đình chị vẫn đang gánh khoản nợ gần 50 triệu đồng do vay mượn thêm, chưa biết khi nào mới trả nổi. Hiện tại, cả ba mẹ con chị Hương sống chật vật nhờ vào khoản trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng.

Ông Bạch Trọng Tịnh, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận khối Bình Minh xác nhận: "Gia đình chị Hương thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay tại địa phương, hoàn cảnh vô cùng đáng thương và rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng".

Bạn đọc giúp chị Trương Thị Hương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.220 (chị Trương Thị Hương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Trương Thị Hương theo địa chỉ: khối Bình Minh, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An.

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