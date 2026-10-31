Dây lạc tiên - Mọc ven đường hỗ trợ thanh nhiệt, huyết áp

Lạc tiên là dây leo thân mềm, mọc hoang ở nông thôn, ven đường và bờ ruộng. Cây có vị ngọt, tính mát, tác dụng chính là thanh nhiệt, dưỡng tâm, an thần và lợi tiểu nhẹ, dùng cho người mất ngủ, căng thẳng.

Về huyết áp, lạc tiên không phải thuốc trị cao huyết áp mà chỉ góp phần hỗ trợ gián tiếp qua thư giãn thần kinh và giãn mạch nhẹ, nhờ đó áp lực máu giảm dần về mức ổn định ở người tăng huyết áp nhẹ do căng thẳng.

Ngoài ra, cây còn góp phần hỗ trợ thanh nhiệt, làm mát cơ thể và tiêu hóa do stress, nhờ làm dịu can khí mà giúp tỳ hoạt động tốt hơn. Lạc tiên cần dùng đúng liều, phù hợp thể trạng; người cơ địa hàn, phụ nữ mang thai và người dùng thuốc an thần, chống đông cần thận trọng.