1. Rau lang: Tốt cho đường huyết và lá gan

Rau lang sở hữu hàm lượng chất xơ dồi dào cùng nguồn dưỡng chất phong phú, giúp cơ thể hỗ trợ điều hòa và duy trì chỉ số đường huyết ổn định. Người bệnh tiểu đường tiêu thụ rau lang với định lượng hợp lý sẽ làm chậm quá trình gia tăng lượng đường trong máu sau mỗi bữa ăn.

Thành phần chất xơ tự nhiên trong loại rau này sẽ làm chậm tiến trình tiêu hóa và hạn chế sự hấp thu carbohydrate. Nhờ cơ chế hoạt động đó, rau lang hỗ trợ kiểm soát sự gia tăng đột ngột của chỉ số đường huyết hiệu quả.

Rau lang dễ trồng, giá rẻ, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Bên cạnh khả năng ổn định đường huyết, rau khoai lang còn mang lại nhiều tác dụng tích cực khác cho cơ thể:

- Giảm viêm gan và ngừa gan nhiễm mỡ: Rau lang chứa vitamin A, K và hàm lượng polyphenol dồi dào, thậm chí cao hơn trà xanh. Các dưỡng chất này giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, kháng viêm và hạn chế tích tụ mỡ trong gan hiệu quả.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Quá trình tiêu hóa rau lang kích thích đường ruột tiết hormone GLP-1. Loại hormone này hoạt động như một cơ chế "giảm cân tự nhiên", giúp bạn duy trì vóc dáng an toàn và hiệu quả.