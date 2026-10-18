1. Nụ tam thất: Giấc ngủ vàng từ núi rừng Từ lâu, nụ hoa tam thất đã trở thành bài thuốc thảo dược quen thuộc giúp đẩy lùi căn bệnh mất ngủ kinh niên hiệu quả. Hoạt chất alkaloid trong nụ hoa tạo nên vị trà đắng nhẹ, ngọt hậu vô cùng dễ uống. Để chăm sóc giấc ngủ mỗi ngày, bạn có thể áp dụng hai cách chế biến nụ hoa tam thất đơn giản: - Với cách sắc uống, bạn dùng 10-20g nụ hoa đun nhỏ lửa và uống khi nước còn nóng ấm. - Với cách pha trà, bạn chỉ cần hãm 3-5 cụm nụ hoa vào nước sôi khoảng 10-15 phút là đã có một tách trà an thần. Nụ hoa tam thất chữa mất ngủ hiệu quả. Ảnh: Bùi Thỏa

2. Lá đinh lăng: "Nhân sâm của người Việt" Đinh lăng không chỉ là rau gia vị quen thuộc mà còn là bài thuốc Nam giàu vitamin B1, saponin và hoạt chất chống oxy hóa. Y học cổ truyền ghi nhận lá đinh lăng mang lại nhiều tác dụng chữa bệnh vượt trội. Nước sắc lá đinh lăng hỗ trợ kích thích tiêu hóa và cải thiện triệu chứng đầy hơi, tiêu chảy. Bên cạnh đó, loại thảo dược này giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh hiệu quả. Đặc biệt, lá đinh lăng phơi khô kết hợp với tâm sen, lạc tiên giúp giảm đau đầu, an thần và trị mất ngủ. Ngoài ra, lá tươi giã nát với muối còn hỗ trợ kháng viêm ngoài da. Lá đinh lăng chữa đau đầu, mất ngủ. Ảnh: H. Anh

3. Tâm sen: Thanh nhiệt, dưỡng tâm, an thần Theo bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, tâm sen là phần mầm xanh nằm bên trong hạt sen, có vị đắng, tính hàn. Tâm sen chứa alkaloids và asparagin giúp an thần, hạ huyết áp và thanh nhiệt tạng tâm. Dù vị thuốc này hỗ trợ chữa mất ngủ hiệu quả, tuy nhiên bạn không nên dùng liên tục quá 7 ngày. Việc lạm dụng tâm sen có thể gây mệt mỏi, rối loạn nhịp tim hoặc tích tụ độc tố. Ngoài ra, tâm sen chống chỉ định với người bị huyết áp thấp, tiêu hóa kém, tỳ vị hư yếu và thể hàn. Người dùng cần sao vàng dược liệu trước khi pha, hãm từ loãng đến đặc và giảm liều ngay nếu bị đánh trống ngực. Trong Đông y, tâm sen được biết đến với công dụng thanh nhiệt, an thần, giúp dễ ngủ.

4. Rau mùi: An thần, dễ ngủ Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc Nam cho biết, rau mùi chứa hàm lượng lớn tinh dầu giàu coriandrol giúp kháng khuẩn, giải cảm và an thần hiệu quả. Bạn có thể đun cây mùi già lấy nước xông để làm thông thoáng đường hô hấp, hỗ trợ giảm ho và nghẹt mũi khi bị cảm cúm. Ngoài ra, tinh dầu rau mùi có khả năng giảm hormone stress cortisol, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bạn có thể sử dụng tinh dầu này để xông phòng, massage hoặc pha vào nước tắm ấm. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 2 tuổi cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để tránh kích ứng. Rau mùi già có nhiều công dụng. Ảnh: N. Huyền