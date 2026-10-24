1. Rau lang: Không chỉ ngon mà còn "mát" ruột Rau lang là loại rau dân dã, giá rẻ ở chợ Việt nhưng được đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Trong đó, rau lang được xem là loại rau đầu bảng trong việc giảm táo bón nhờ đặc tính mát, giàu chất xơ và chứa hợp chất nhuận tràng tự nhiên giúp cải thiện hệ tiêu hóa nhanh chóng. Bên cạnh tác dụng nhuận tràng vượt trội, rau lang còn hỗ trợ bảo vệ tim mạch, kiểm soát đường huyết, làm chậm lão hóa và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, người dùng tuyệt đối không nên ăn rau lang khi đói hoặc ăn sống để tránh khó tiêu, táo bón nặng hơn và hạ đường huyết. Bạn nên chế biến chín rau lang, kết hợp cùng các thực phẩm giàu đạm và dùng nước luộc lần hai để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Rau lang tốt cho đường ruột. Ảnh: Hoa Linh.

2. Rau mồng tơi: Nhuận tràng, giảm táo bón Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc, không chỉ dễ trồng, mà còn dễ chế biến trong các bữa ăn gia đình Việt, đặc biệt là vào mùa hè. Do chứa ít calo nhưng lại giàu chất xơ và chất nhầy đặc trưng nên rau mồng tơi giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, hỗ trợ nhuận tràng, giảm táo bón và cải thiện hệ tiêu hóa hiệu quả. Đây là thực phẩm lý tưởng cho người bị nóng trong hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ. Bên cạnh khả năng hỗ trợ tiêu hóa vượt trội, rau mồng tơi còn cung cấp dồi dào vitamin A, C, khoáng chất (sắt, canxi, kali) cùng các chất chống oxy hóa giúp làm đẹp da, sáng mắt, tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim mạch, củng cố hệ xương và phòng ngừa thiếu máu. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều mồng tơi có thể gây ra một số tác dụng phụ như làm tăng nguy cơ sỏi thận, cản trở hấp thu khoáng chất hoặc gây đầy hơi do tiêu thụ quá lượng oxalat, chất xơ và chất nhầy cho phép. Rau mồng tơi dễ trồng, giàu chất xơ và chất nhầy. Ảnh: Ban Mai

3. Giá đỗ: Nhuận tràng, hỗ trợ ổn định đường huyết Giá đỗ là thực phẩm quen thuộc giúp hỗ trợ nhuận tràng, tăng cường nhu động ruột và ổn định đường huyết nhưng giá trị dinh dưỡng giữa các loại lại có sự khác biệt rõ rệt. Theo chuyên gia Lâm Lệ Sầm (Trung Quốc), giá đỗ đen đứng đầu về hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa nhờ chứa tới 4,9g chất xơ/100g (vượt cả bông cải xanh và rau lang), giúp kích thích nhu động ruột, giảm táo bón cùng nguồn anthocyanin và protein dồi dào. Giá đỗ tương đứng thứ hai với 2,5g chất xơ/100g, chứa nhiều chất xơ thô ở lá mầm giúp kiểm soát đường huyết và hỗ trợ tăng cơ. Trong khi đó, giá đỗ xanh có lượng chất xơ thấp nhất (1,4g/100g) do phần hạt chứa chất xơ dễ bị rụng khi nảy mầm, nhưng loại này lại chứa 94% nước giúp giải nhiệt và bổ sung nước cho cơ thể. Bạn nên giữ lại phần lá mầm khi ăn giá đỗ đen hoặc đỗ tương để hấp thụ tối đa lượng chất xơ hỗ trợ đường ruột.

4. Cần tây: Làm sạch đường ruột Nhờ chứa nguồn chất xơ cùng lượng nước dồi dào và hàm lượng calo thấp, cần tây giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón cũng như thúc đẩy hệ tiêu hóa vận hành trơn tru. Khoáng chất kali trong cần tây đóng vai trò giữ cân bằng điện giải, hỗ trợ giảm mỡ máu và mang lại tác dụng lợi tiểu nhẹ. Thực phẩm này trở thành giải pháp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể tuyệt vời cho những ai thường xuyên ăn thực phẩm chiên xào hoặc ít di chuyển. Bên cạnh việc tăng cường tiêu hóa, loại rau này còn kích thích vị giác, bổ sung vitamin A, C cùng các hợp chất chống oxy hóa bảo vệ hệ tim mạch. Người dùng có thể dễ dàng chế biến cần tây qua các món luộc, xào hay làm gỏi để dung nạp thêm chất xơ tự nhiên hằng ngày.