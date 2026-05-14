Hôm nay (14/5), TAND Khu vực 3, TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, quê Thanh Hóa) mức án 24 tháng tù về tội "Hành hạ người khác"

Tại phiên toà, ban đầu bị cáo loanh quanh, không nhận tội. Sau khi nghe HĐXX phân tích, bị cáo Bắc đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, thành khẩn nhận tội.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khoẻ, thân thể, tinh thần của người bị hại, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bị cáo là người có đủ năng lực nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Hành vi phạm tội của bị cáo diễn ra nhiều lần nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét gia đình bị cáo có công với cách mạng, bố là thương binh nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo buộc, khoảng giữa tháng 11/2025, bà Hoàng Thị N. (SN 1944) bị đột quỵ và điều trị tại phòng bệnh chung của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn. Thời điểm này, con trai bà là anh Nguyễn Chính C. (SN 1980) đã thuê Trương Thị Bắc hỗ trợ gia đình chăm sóc mẹ vào ban ngày, còn ban đêm do các con trực tiếp túc trực.

Đầu tháng 12/2025, sau khi xuất viện, bà N. được đưa về nhà trên phố Lò Đúc để tiếp tục điều trị, chăm sóc. Do tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân, gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc cụ bà.

Bắc sống cùng và trực tiếp chăm sóc bà N. tại căn nhà trên phố Lò Đúc, với công việc hằng ngày là tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ sinh hoạt cho cụ bà 83 tuổi, mức lương 11 triệu đồng/tháng.

Quá trình chăm sóc bà cụ, bị cáo nhiều lần hành hạ cụ bà 83 tuổi như: dùng tay tát vào mặt, đánh vào mu bàn tay, bóp cổ, ấn đầu, túm tóc bà N. Có thời điểm, Bắc kéo lê, quăng quật chân tay cụ bà trên giường, dẫm chân lên đùi, xốc nách rồi thả mạnh xuống khi bà N. đang ngồi xe lăn...
























