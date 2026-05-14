Trước khi bị đưa ra xét xử trong vụ án này, bị cáo Trương Thị Bắc từng bị TAND quận Long Biên (Hà Nội) tuyên phạt 8 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo buộc, khoảng giữa tháng 11/2025, bà Hoàng Thị N. (SN 1944) bị đột quỵ và điều trị tại phòng bệnh chung của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn. Thời điểm này, con trai bà là anh Nguyễn Chính C. (SN 1980) đã thuê Trương Thị Bắc hỗ trợ gia đình chăm sóc mẹ vào ban ngày, còn ban đêm do các con trực tiếp túc trực.

Đầu tháng 12/2025, sau khi xuất viện, bà N. được đưa về nhà trên phố Lò Đúc để tiếp tục điều trị, chăm sóc. Do tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân, gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc cụ bà.

Theo cáo trạng, Bắc sống cùng và trực tiếp chăm sóc bà N. tại căn nhà trên phố Lò Đúc, với công việc hằng ngày là tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ sinh hoạt cho cụ bà 83 tuổi, mức lương 11 triệu đồng/tháng.

Thời gian đầu, gia đình chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, tối 1/1/2026, anh Nguyễn Chính C. đến thăm mẹ thì thấy vùng tai và mắt phải của bà N. bị bầm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Khi được hỏi, Bắc nói bà cụ bị ngã.

Nghi ngờ lời giải thích này, anh C. kiểm tra camera và phát hiện Bắc nhiều lần hành hạ mẹ mình trong quá trình chăm sóc. Cụ thể, từ ngày 2 đến 11/1/2026, bị cáo liên tục có hành vi dùng tay tát vào mặt, đánh vào mu bàn tay, bóp cổ, ấn đầu, túm tóc bà N. Có thời điểm, Bắc kéo lê, quăng quật chân tay cụ bà trên giường, dẫm chân lên đùi, xốc nách rồi thả mạnh xuống khi bà N. đang ngồi xe lăn.

Theo hồ sơ vụ án, các hành vi bạo hành xảy ra trong lúc Bắc cho bà N. uống thuốc, xoa bóp, thay quần áo hoặc vệ sinh cá nhân cho người bệnh.

Kết luận giám định xác định bà Hoàng Thị N. bị tổn hại 4% sức khỏe, các thương tích do vật tày gây nên.

Lời khai của nữ giúp việc

Tại phiên tòa sáng nay, bị hại là bà H.T.N. cùng người đại diện hợp pháp đều vắng mặt. Đại diện VKS cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, vụ án đủ điều kiện để đưa ra xét xử. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa theo quy định.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Trương Thị Bắc lí nhí cho rằng không nhớ lời khai tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, khi được HĐXX hỏi nội dung cáo trạng có đúng với diễn biến thực tế hay không, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Theo lời khai của Bắc, sức khỏe bà N. rất yếu do bị tai biến, không thể đi lại, tinh thần lúc nhớ lúc quên. Bị cáo cho rằng trong quá trình chăm sóc, có lúc hỏi bà cụ có đi vệ sinh không để thay bỉm thì bà nói không, nhưng khi tháo bỉm ra lại đi vệ sinh ngay tại chỗ khiến bị cáo bực tức.

Tại phiên xử, có thời điểm Bắc quanh co, chối bỏ một phần hành vi, nên HĐXX đã cho trình chiếu clip ghi lại cảnh bị cáo hành hạ cụ bà đau yếu. Sau khi xem đoạn video, Bắc thừa nhận đã làm bà N. đau đớn và thừa nhận hành vi đối xử với người già như vậy là sai trái.