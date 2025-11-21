Ngủ vẫn giật mình vì ám ảnh

Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng tại Thái Nguyên, ngày 21/11, chị T.Q.T. (32 tuổi, mẹ nạn nhân) cho biết đang túc trực tại bệnh viện để chăm sóc con gái P.A. (SN 2012).

Theo chị T., sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của P.A. đã tạm ổn định, nhưng các vết thương bầm tím vẫn hiện rõ từ đầu đến gót chân, chỉ trừ vùng bụng và mông.

“Phần mềm tổn thương nhiều nhưng may mắn xương không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tinh thần cháu vẫn rất hoảng loạn. Nhiều lúc ngủ, cháu giật mình thon thót vì quá sợ hãi”, chị T. xót xa chia sẻ.

Chị T. cho biết, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc bà nội bé là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi) nghi ngờ cháu lấy trộm 3,5 triệu đồng.

Tham gia đánh đập bé còn có ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng).

Cả bàn tay của nạn nhân sưng to và bầm tím. Ảnh: N.H

4 giờ đồng hồ bị tra khảo

Gạt nước mắt, chị T. thuật lại lời kể của con gái về 4 giờ đồng hồ kinh hoàng.

Khoảng 22h ngày 16/11, P.A. trở về nhà bà nội tại phường Linh Sơn (TP. Thái Nguyên) sau 2 ngày cuối tuần chơi bên nhà mẹ đẻ. Vừa về đến nơi, P.A. nghe em gái song sinh nói bà nội bị mất 3,5 triệu đồng và nghi ngờ P.A. lấy.

Khi P.A. sang phòng hỏi bà thì lập tức bị bà Hằng cùng ông Trung và ông Thành vây lại tra khảo. Dù em một mực khẳng định không lấy tiền, nhưng cả ba người vẫn lao vào đánh đập.

Suốt từ 22h đêm đến 2h sáng hôm sau, P.A. bị đánh liên tục bằng tay, gậy gỗ và cán cuốc.

Do bị đánh quá đau, bé gái 13 tuổi buộc phải nhận bừa là đã lấy tiền để xin tha. Lúc này, ông Thành vặn tay phải của P.A., ép cháu đi lấy tiền trả lại. Do không lấy trộm nên P.A. không thể đưa ra số tiền như yêu cầu.

Thấy vậy, ông Trung và ông Thành tiếp tục kéo bé xuống khu vực cạnh nhà bếp để đánh.

“Cháu kể, ông Trung thậm chí còn dọa dùng kìm để rút móng tay. Lợi dụng lúc ông ta đi tìm kìm, cháu đã vùng chạy, trèo qua cửa sổ thoát thân”, chị T. kể lại.

Sau khi thoát được ra ngoài, P.A. chạy trốn trong đêm tối. Do cạn kiệt sức lực, em nằm gục trước một tiệm tạp hóa và thiếp đi.

Đến khoảng 5h sáng 17/11, người dân đi tập thể dục phát hiện cô bé nằm co ro bên vệ đường trong tình trạng cơ thể bầm dập, tím tái, đầu tóc tã tượi nên vội đưa đi cấp cứu.

Quyết tâm đón con về

Chị T. cho biết, P.A. là con chung của chị với chồng cũ (con trai bà Hằng). Sau khi ly hôn, chị nuôi con trai lớn, còn chị em P.A. sống cùng ông bà nội từ năm 1 tuổi.

Suốt gần 12 năm, hai bên gia đình vẫn giữ liên lạc. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, P.A. thường xuyên tâm sự việc bị bà nội đánh đập và buộc tội lấy trộm tiền dù không có bằng chứng.

“Tôi đã nghi ngờ, nhưng không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ đến mức này. Sau sự việc, tôi sẽ đón cả hai con gái về nuôi để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con”, chị T. khẳng định.

Trao đổi về tình hình sức khỏe nạn nhân, Bác sĩ Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) cho biết, hiện sức khỏe của cháu P.A. đã tiến triển tích cực.

“Tinh thần của cháu đã tốt hơn, các vết thương phần mềm đang dần lành lại. Nếu diễn biến thuận lợi, cháu P.A. có thể xuất viện vào đầu tuần tới”, bác sĩ Dung thông tin.