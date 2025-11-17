Ở tập 89 của 2 ngày 1 đêm, ở chặng Hà Nam (tỉnh Ninh Bình), các thành viên tiếp tục phải chiến thắng những thử thách để giành quyền xoá đi tạo hình A Nở.

Tại thử thách chạy 100m, các nghệ sĩ cần chạy thật nhanh để giữ khoảng cách đủ xa, không cho dàn thợ săn từ chương trình Đấu trường gia tốc đuổi theo ở phía sau chạm vào người.

Nhờ kinh nghiệm tham gia Đấu trường gia tốc, Cris Phan, "anh trai" Hurrykng dễ dàng chiến thắng. HIEUTHUHAI cũng cho thấy tốc độ ấn tượng, vượt qua thử thách.

Thử thách chạy 100m.

Đến phần thi của Lê Dương Bảo Lâm, nam diễn viên khẳng định rất muốn được "các anh thợ săn bắt lại", thay vì phải cố chạy. Sau cùng, dù đã bứt tốc hết sức, anh vẫn không thể vượt qua thử thách.

Khi gần bị chạm vào người, Lê Dương Bảo Lâm lập tức rẽ vào lùm cây để trốn, bị 4 thợ săn phối hợp kéo ra.

Lê Dương Bảo Lâm không thể vượt qua các thợ săn.

Phần thi của HIEUTHUHAI và Lê Dương Bảo Lâm:

Ở thử thách tiếp theo, các người chơi phải giành quyền ngồi lên chiếc ghế, trả lời đúng câu hỏi. Nghệ sĩ chiến thắng sẽ được xoá tạo hình A Nở.

Dù bị các thành viên đặt biệt danh “ông hoàng rối loạn ngôn ngữ”, gặp nhiều câu hỏi khó, Kiều Minh Tuấn giành chiến thắng chung cuộc. Ngược lại, Trường Giang phải biến thành A Nở, bị các thành viên cùng nhau trang điểm, vẽ lên mặt.

Trường Giang bị các thành viên vẽ lên mặt.

Trường Giang phải hoá A Nở:

Tại trò chơi cuối, các thành viên phải tự nhẩm, đi hết đoạn đường trong đúng thời gian dự tính, trong khi bị các thành viên gây xao nhãng, ném bóng nước, pháo giấy vào người.

Bốn "anh trai" Ngô Kiến Huy, Hurrykng, HIEUTHUHAI và Cody Nam Võ xuất sắc hoàn thành trong thời gian gần sát với dự tính.

Các người chơi bị tạt nước, pháo giấy.

Ảnh, video: BTC