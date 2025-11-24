Ở tập 90 của 2 ngày 1 đêm, chặng Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) đi đến hồi kết, mở ra hành trình mới tại tỉnh Tuyên Quang. Ở thử thách lớn cuối cùng của chặng Hà Nam - "Sức mạnh của A Nở", 2 đội sẽ thi đấu đối kháng, tìm ra lương thực, thực phẩm theo đề bài, vượt chướng ngại vật, mang về đích đúng khối lượng yêu cầu.

Tại lượt chơi 2, Cody Nam Võ - Ngô Kiến Huy đấu với Trường Giang - Cris Phan. Ngô Kiến Huy nhanh chóng tìm đủ khối lượng khoai mì yêu cầu nhưng không thông báo cho Cody, để anh miệt mài tìm trong đống rơm. Sau cùng, cả hai chiến thắng áp đảo.

Tới lượt 3, Cody - Ngô Kiến Huy đối đầu Lê Dương Bảo Lâm - Hurrykng. Khi đang thu hoạch, Cody tiếp tục bị Lê Dương Bảo Lâm công khai cướp các bao gạo, lôi anh đi một đoạn.

Trên đường vận chuyển gạo về kho, Cody đành chuyền bao gạo sang đồng đội Ngô Kiến Huy mặc cho Lê Dương Bảo Lâm vật "tơi tả". Nhờ chiến thuật này, đội Cody - Ngô Kiến Huy chiến thắng, khép lại chặng Hà Nam.

Sau khi bị đồng đội trêu, 'anh trai' Cody Nam Võ bị Lê Dương Bảo Lâm vật 'tơi tả'.

Các người chơi ở chặng Hà Nam.

Chặng Tuyên Quang đón 2 khách mời Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng. Thử thách mở đầu đòi hỏi 2 đội xung phong trả lời câu hỏi. Người giành được quyền phải vừa nhai chanh, vừa đọc lại câu hỏi, sau đó chọn đáp án.

Ngay khi đưa chanh vào miệng, các thành viên đều nhăn mặt. HIEUTHUHAI cố gắng để không nhổ ngược ra.

Các thành viên nhăn nhó vì ăn chanh.

Ở trò chơi kéo co dưới nước, dù kết quả sắp hòa, 2 đội quyết định cử riêng Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng đấu đối kháng như tái hiện cảnh chiến đấu trong phim Mưa đỏ.

Với sức trụ tốt hơn, Đỗ Nhật Hoàng lợi dụng lúc Steven Nguyễn thả lỏng tay, kéo mạnh khiến anh ngã nhào xuống nước, chiến thắng thử thách.

Dàn người chơi ở chặng Tuyên Quang.

Ảnh, video: BTC