Ở tập 91 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi tiếp tục hành trình tại tỉnh Tuyên Quang, chuẩn bị cho tiết mục Trung thu. Hai khách mời Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn lần lượt vào vai Hằng Nga, chú Cuội.

Dàn người chơi hoá trang cho tiết mục Trung thu.

Dàn người chơi tại tập 91.

Ngay khi xuất hiện, 'Hằng Nga' Đỗ Nhật Hoàng gây cười vì có nhiều cơ bắp. Xuất thân là vũ công, nam diễn viên thể hiện tài nhào lộn, múa dẻo ấn tượng.

Trước đó, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI đều nhắm tới vai Hằng Nga. Đỗ Nhật Hoàng tuyên bố từng không muốn làm Hằng Nga, song đã thay đổi vì muốn cạnh tranh trực tiếp với Lê Dương Bảo Lâm.

Cả ba sau đó tham gia casting để giành vai diễn. Qua màn trình diễn thuyết phục, Đỗ Nhật Hoàng dễ dàng nhận được nhiều phiếu bầu nhất.

Thử thách cuối ở chặng Tuyên Quang là phần thi bơi tiếp sức của đội Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUAI, Ngô Kiến Huy, Đỗ Nhật Hoàng.

Đỗ Nhật Hoàng, Ngô Kiến Huy đều thể hiện suôn sẻ, HIEUTHUHAI có phần đuối sức nhưng vẫn hoàn thành tốt. Kiều Minh Tuấn gặp khó vì sợ nước song vẫn kịp về đích đúng thời gian, giành chiến thắng cho đội. Anh được đồng đội khen ngợi "bơi bằng cả tính mạng".

Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn.

Chặng Tuyên Quang mang tới phần giao lưu giữa dàn người chơi và các học sinh tiểu học tại địa phương. Các thành viên khuấy động không khí bằng những trò chơi tuổi thơ, phối hợp cùng chương trình gửi học bổng nâng cấp trường học đến thầy cô, học sinh.

Các thành viên giao lưu với học sinh tại địa phương.

