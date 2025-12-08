Tập 92 của 2 ngày 1 đêm khép lại chặng Tuyên Quang.

Tại một trạm thử thách, HIEUTHUHAI phải làm “bia đỡ đạn” trong khi các thành viên cần bắn rơi toàn bộ lon nước xung quanh bia với số lượng đạn giả giới hạn. Rapper la toáng khi bị dàn người chơi trêu chọc, cố ý nhắm vào người anh.

Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng khi không chỉ dễ dàng hoàn thành thử thách mà còn thị phạm cho đồng đội.

HIEUTHUHAI làm 'bia đỡ đạn'.

Ở thử thách giã gạo sao cho đầy 2 ống tre, khi sắp thất bại, Lê Dương Bảo Lâm lén lút múc gạo đổ vào trong. Dù bị BTC phát hiện, nam diễn viên vẫn hài hước viện cớ, khiến đồng đội Steven Nguyễn tỏ ra bất lực.

Thử thách giã gạo.

Dàn người chơi ở chặng Tuyên Quang.

Đến với chặng Phú Quốc (tỉnh An Giang), khách mời "anh trai" Cody Nam Võ trở lại chương trình, cùng Cris Phan, HIEUTHUHAI thực hiện nhiệm vụ làm nước mắm.

Trong lúc giao lưu, Cris Phan cho Cody Nam Võ xem ảnh dàn người chơi ở tập đầu tiên của 2 ngày 1 đêm, bảo nam ca sĩ gửi lời nhắn nhủ tới các đồng nghiệp.

Cody Nam Võ cho rằng, khi đó đôi mắt Ngô Kiến Huy còn "trắng sáng, tinh khôi", giờ đã đen đi nhiều, chúc đàn anh sớm "cải tà quy chính". Cris Phan cũng khẳng định Ngô Kiến Huy giai đoạn đó còn nhiều tóc, hiện tại thì đã khác.

Chặng mới tại Phú Quốc.

Ảnh, video: BTC