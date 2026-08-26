Ông N.C.T (54 tuổi, ở Ninh Bình) làm lái xe tại công trường. Trước khi nhập viện, ông sốt cao, đau đầu kéo dài nhưng tự điều trị.

Sau 1 tuần, ông T. đột ngột co giật vùng mặt, mất ý thức và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục xấu đi, ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Bác sĩ Bùi Đức Long Thành, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết khi nhập viện, người bệnh li bì, rối loạn ý thức, sau đó xuất hiện nhiều cơn co giật cục bộ. Xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng và đường huyết rất cao, có thời điểm vượt ngưỡng đo của máy. Tình trạng tăng áp lực thẩm thấu và rối loạn điện giải khiến diễn biến thần kinh thêm phức tạp.

Bệnh nhân được các bác sĩ theo dõi. Ảnh: BVCC.

Kết quả cấy máu xác định Burkholderia pseudomallei, vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận tổn thương vùng đồi thị và rải rác ở vỏ não. Khi ý thức xấu đi, người bệnh phải đặt ống nội khí quản, thở máy, đồng thời được điều trị nhiễm khuẩn và kiểm soát tích cực các rối loạn chuyển hóa.

Theo bác sĩ Thành, đây là trường hợp diễn biến phức tạp do nhiễm Whitmore trên nền rối loạn đường huyết nặng và có tổn thương thần kinh.

Sau gần một tháng điều trị tích cực, tình trạng ông T. cải thiện đáng kể nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị đủ liệu trình, kiểm soát chặt đường huyết và phục hồi chức năng.

Đái tháo đường là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng khiến bệnh Whitmore dễ diễn biến nặng. Khi đường huyết kiểm soát kém, khả năng chống đỡ nhiễm trùng của cơ thể suy giảm, tạo điều kiện cho bệnh tiến triển phức tạp.

Ngoài ra, người mắc bệnh thận, gan, phổi mạn tính, sử dụng rượu kéo dài hoặc suy giảm miễn dịch cũng cần thận trọng khi thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn và nước.

Vi khuẩn gây Whitmore tồn tại trong đất và nước. Vì vậy, người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn và nước bẩn; sử dụng ủng, găng tay khi làm việc trong môi trường nguy cơ. Các vết trầy xước, vết thương trên da cần được che chắn và vệ sinh sạch sau khi tiếp xúc.

Bác sĩ Thành khuyến cáo, nếu xuất hiện sốt kéo dài, đau đầu, ho, khó thở, mệt nhiều, các ổ sưng đau, áp xe, rối loạn ý thức hoặc co giật, nhất là ở người có bệnh nền và tiền sử tiếp xúc đất, nước, cần đến cơ sở y tế sớm.

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