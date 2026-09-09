Ngày 9/9, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) thông tin, tại đây vừa cấp cứu hai trường hợp sốt xuất huyết nặng.

Trường hợp đầu tiên là bé H.C.K (7 tuổi, trú ở phường Tân Tạo, TPHCM), nặng 35kg, dư cân so với lứa tuổi. Trẻ sốt cao liên tục 4 ngày, kèm đau đầu, đau cơ, biếng ăn. Gia đình tự mua thuốc điều trị, trẻ hạ sốt nhưng sau đó sốt trở lại.

Đến ngày thứ 5, trẻ đau bụng, nôn ra dịch nâu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh nên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bác sĩ xác định trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và tổn thương gan nặng.

Trẻ đang được cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp điều trị tiến hành chống sốc bằng dịch điện giải, dung dịch cao phân tử. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nặng, trẻ xuất hiện tràn dịch màng bụng, màng phổi lượng nhiều, gây chèn ép và suy hô hấp. Bệnh nhi phải đặt nội khí quản, thở máy, truyền máu và các chế phẩm máu.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, trẻ dần cai được máy thở, tỉnh táo và đang hồi phục.

Trường hợp thứ hai là bé D.T.T.V (10 tuổi, trú tại An Giang) cấp cứu trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 5. Trước đó, trẻ sốt cao nhiều ngày, không đáp ứng thuốc hạ sốt, nôn ra dịch nâu. Tại bệnh viện địa phương, mạch và huyết áp của trẻ không đo được.

Sau khi chuyển viện, trẻ tiếp tục được chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch nhưng tình trạng vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, tổn thương gan và thận.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, truyền máu và nhiều chế phẩm máu; đồng thời chọc dò ổ bụng dẫn lưu giải áp. Tình trạng tổn thương gan, thận rất nặng và phải trải qua 4 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương và được điều trị hỗ trợ chức năng gan.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, chức năng gan, thận của trẻ dần trở về bình thường. Trẻ được cai máy thở, tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi.

Theo BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mùa mưa là thời điểm muỗi vằn phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc sốt xuất huyết ở cả trẻ em và người lớn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động diệt muỗi, lăng quăng, loại bỏ các vật chứa nước, ngủ màn và mặc quần áo dài để phòng bệnh. Hiện sốt xuất huyết đã có vắc xin dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi sốt cao trên 2 ngày kèm các dấu hiệu như bứt rứt, li bì, lơ mơ; chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen; đau bụng, nôn ói; tay chân lạnh; lừ đừ, bỏ ăn, bỏ uống hoặc bỏ bú.

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