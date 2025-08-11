Chiều 11/8, lãnh đạo UBND phường Tiên Sơn (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đang giao cơ quan công an xác minh sự việc nam công nhân bị 2 bảo vệ hành hung tại cổng công ty trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao video clip dài hơn 20 giây ghi lại cảnh 2 người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đấm liên tiếp vào người một nam công nhân. Sau khi nhận nhiều cú đấm, nam công nhân này gục xuống, nằm bất động trên đường.

Khi đấm xong nam công nhân, 2 người trên đi vào cổng công ty và cài lại thẻ bảo vệ đeo ở trước ngực.

Hình ảnh 2 người mặc đồng phục bảo vệ hành hung nam công nhân (Ảnh. Cắt từ Clip)

Sự việc diễn ra có sự chứng kiến của nhiều người. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến bức xúc về hành vi côn đồ của 2 bảo vệ nói trên.

Sau khi bị hành hung nam công nhân gục xuống đường (Ảnh. Cắt từ Clip)

Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra vào ngày 9/8, tại cổng Công ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam), địa chỉ tại KCN Đồng Văn III, phường Tiên Sơn (Ninh Bình).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.