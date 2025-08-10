Ngày 10/8, lãnh đạo Công an phường Phương Liệt xác nhận, sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và xử lý vụ việc.

Đối tượng Đặng C.T. Ảnh: CACC

Lãnh đạo Công an phường Phương Liệt thông tin người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại hành lang chung cư Sky Central được xác định là Đặng C. T. (SN 1994, phường Bạch Mai, Hà Nội). Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 22h35 ngày 9/8, chị N.T. (SN 1997) bị một người đàn ông lạ mặt đánh vào vùng đầu, mặt và bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Cơ quan công an làm việc với Đặng C.T. Ảnh: CACC

Khoảng 0h ngày 10/8, gia đình nạn nhân đã trình báo Công an phường Phương Liệt. Lực lượng chức năng phối hợp với bảo vệ tòa nhà, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng.

Hình ảnh từ camera cho thấy, giữa chị T. và người đàn ông có lời qua tiếng lại. Bất ngờ, đối tượng lao vào đánh, đạp liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống. Dù bảo vệ và nhiều người dân can ngăn, người này vẫn hung hãn tiếp tục hành hung.

Khu vực tòa nhà nơi xảy ra sự việc.

Một số cư dân bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ này. “Anh ta đánh cô gái chân yếu tay mềm chẳng khác gì đang ở trên sàn đấm bốc. Hành vi không thể biện minh bằng lý do gì", anh Nguyễn Văn Đ. bức xúc.

Trong khi đó, người nhà nạn nhân cho biết chị T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, tinh thần hoảng loạn.

Hiện, Công an phường Phương Liệt đã triệu tập Đặng C.T. để phục vụ điều tra.