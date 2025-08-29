Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang điều trị cho hai bệnh nhân nữ liệt hoàn toàn do tiêm botox làm đẹp.

Bệnh nhân nữ 34 tuổi (trú tại Hà Nội) được người quen trên mạng tiêm botox tại nhà, vị trí là hai bên cằm và giữa trán. Sau 2 ngày, chị bắt đầu đau rát họng, khó nuốt, yếu cơ, liệt tay chân rồi nhanh chóng chuyển sang liệt toàn thân, không thể đi lại, khó thở. Bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt toàn thân, phải đặt ống nội khí quản, thở máy, chẩn đoán ngộ độc độc tố botulinum. Việc điều trị trông cậy vào hồi sức, chăm sóc và tình trạng liệt hồi phục rất chậm.

Các bác sĩ đang chia sẻ về ca bệnh. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân khác 38 tuổi (trú tại Hưng Yên) cũng được một người không phải nhân viên y tế tiêm 3 loại thuốc cùng chứa hoạt chất botulinum là Botox, Re N Tox và một loại thuốc có chữ Hàn Quốc trong hai ngày tại nhà với mục đích làm đẹp. Chị được tiêm nhiều mũi liên tiếp vùng bắp tay, xương đòn và hàm.

Sau ngày tiêm cuối cùng, người bệnh xuất hiện sụp mi, nhìn đôi, nuốt nghẹn, khó thở và yếu tứ chi, thân mình, cơ vùng cổ, gần như mất toàn bộ khả năng vận động, phải phụ thuộc chăm sóc của người khác. Qua nhiều ngày điều trị, tình trạng liệt hồi phục rất chậm, hiện đã trở về gần bình thường và xuất viện.

Khác với các tai biến thông thường, một số thuốc điều trị thẩm mỹ có thành phần là botulinum. Độc tố này gắn chặt gây tổn thương và cắt đứt đường dẫn truyền thần kinh, làm gián đoạn tín hiệu thần kinh khiến cơ thể mất khả năng điều khiển các cử động, kể cả việc thở.

Không chỉ là “liệt tạm thời”, bệnh nhân còn mất khả năng vận động, sinh hoạt, giao tiếp, sống phụ thuộc vào nhân viên y tế và người thân. Trong nhiều trường hợp, liệt hô hấp đến mức không thể ho, khạc đờm, tăng nguy cơ tử vong do suy hô hấp thứ phát hoặc viêm phổi nặng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, tổn thương thần kinh do botulinum không thể hồi phục. Cơ thể phải tự tái tạo các đường dẫn truyền thần kinh mới, giống như một cái cây bị chặt giữa thân và phải chờ mọc lại cành, một quá trình kéo dài từ 2 đến 4 tháng hoặc hơn.

Người không có chuyên môn sâu về y tế tiêm các chất làm đẹp rất dễ gây ngộ độc botulinum dẫn đến liệt toàn thân, liệt ruột, chướng bụng, loạn nhịp tim. Trong thời gian chờ đợi cơ thể tự hồi phục, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao vì suy hô hấp, viêm phổi, loét do nằm lâu, tắc ruột, nhiễm trùng bệnh viện.

Theo các tổng kết, báo cáo về tai biến do tiêm thuốc có thành phần là độc tố botulinum trên thế giới, ngay cả với các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ khi dùng các thuốc chứa botulinum thẩm mỹ cũng gặp khó khăn và phải rất thận trọng.

Bác sĩ Nguyên cho rằng cùng một thành phần hoạt chất là botulinum, với cùng hàm lượng, nhưng giữa các sản phẩm thuốc của các nhà sản xuất khác nhau cũng có tác dụng và độc tính ở các mức độ khác nhau. Điều này đòi hỏi người tiêm vừa đảm bảo đúng chuyên môn y tế vừa phải thành thạo và có kinh nghiệm trong hành nghề.

