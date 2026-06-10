Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên. Trong đó, 2 gương mặt nữ nghệ sĩ quen thuộc là NSND Trịnh Kim Chi và NSƯT Tuyết Thu lần lượt được bầu làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội.

NSND Trịnh Kim Chi và NSƯT Tuyết Thu bằng tuổi, thân thiết trong công việc lẫn đời sống.

Điều đặc biệt, cả NSND Trịnh Kim Chi và NSƯT Tuyết Thu đều bằng tuổi (sinh năm 1971). Họ không chỉ là đồng nghiệp, còn là những người bạn thân thiết ngoài đời, thường xuyên đồng hành trong các dự án nghệ thuật lẫn cộng đồng. Cặp đôi còn được ngưỡng mộ nhờ tài năng và tổ ấm viên mãn bên chồng con.

NSND Trịnh Kim Chi

NSND Trịnh Kim Chi bày tỏ đây là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Suốt nhiều năm qua, chị có cơ hội đồng hành cùng các hoạt động của Hội Sân khấu TPHCM nên hiểu những trăn trở, khó khăn cũng như tình yêu nghề của anh chị em nghệ sĩ.

NSND Trịnh Kim Chi trở thành Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

“Khi được tín nhiệm giao trọng trách mới, tôi cảm thấy biết ơn và xúc động nhiều hơn là nghĩ đến danh vị. Đây là cơ hội để tôi tiếp tục đóng góp cho sân khấu thành phố bằng tất cả tâm huyết của mình”, chị chia sẻ với VietNamNet.

Sắp tới, Trịnh Kim Chi sẽ cùng ban chấp hành hội kết nối lực lượng nghệ sĩ, chăm lo cho đời sống nghề nghiệp và góp phần giữ gìn, phát triển sân khấu trong giai đoạn mới.

Trịnh Kim Chi tự thấy may mắn vì luôn nhận được sự yêu thương và chia sẻ từ gia đình. Nghệ sĩ tiết lộ ông xã doanh nhân Trấn Phương là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng.

Tổ ấm nhỏ của NSND Trịnh Kim Chi.

“Anh chúc mừng nhưng cũng kèm thêm câu: 'Vui mừng và hãnh diện về vợ nhưng cũng lo vì sắp tới sẽ lại bận hơn nữa'. Dù vậy, tôi biết thâm tâm anh rất vui”, Trịnh Kim Chi kể.

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971 tại Hà Nội, được công chúng biết đến từ khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Cùng năm đó, chị chính thức bước vào con đường nghệ thuật, tham gia hoạt động tại nhiều đơn vị như Nhà hát Kịch TPHCM, Sân khấu Hồng Vân, Kịch Sài Gòn... Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2014 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023.

Bên cạnh sân khấu kịch, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình. Năm 2024, Trịnh Kim Chi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và đang học lên tiến sĩ văn hóa nghệ thuật.

NSƯT Tuyết Thu

Đây là lần đầu tiên NSƯT Tuyết Thu tham gia lãnh đạo công tác hội, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

NSƯT Tuyết Thu.

Bên cạnh niềm tự hào cá nhân, nghệ sĩ mong cùng 10 thành viên trong Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới mang đến diện mạo mới, góp phần giúp ích cho các hoạt động sân khấu thành phố.

NSƯT Tuyết Thu tên thật là Liễu Thị Tuyết Thu, sinh năm 1971 tại TPHCM. Sau khi tốt nghiệp ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Tuyết Thu được NSND Thái Ly tuyển làm diễn viên múa cho chương trình ca múa nhạc dân tộc. Sau đó, chị đầu quân vào nhóm múa của NSND Kim Quy thuộc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM.

So với nhiều đồng nghiệp, NSƯT Tuyết Thu hoạt động nghề khá thầm lặng. Chị miệt mài đóng phim truyền hình, cộng tác ở nhiều sân khấu hàng đầu thành phố, từ Idecaf, Nhà hát kịch 5B đến Sân khấu Quốc Thảo, Hoàng Thái Thanh…

Mảng truyền hình, Tuyết Thu ghi dấu ấn qua vai diễn bác sĩ Oanh trong Blouse trắng thì mảng sân khấu, các tác phẩm gắn với tên tuổi chị như: Nửa đời ngơ ngác, Bao giờ sông cạn, Bạch Hải Đường, Lạc ở đáy sông… Trong đó, vai Hạ trong vở Đôi bờ giúp chị thắng Giải Mai Vàng năm 2008. Năm 2016, HTV Awards trao tặng chị giải thưởng "Nghệ sĩ cống hiến".

Những năm gần đây, Tuyết Thu tham gia các lớp giảng dạy với vai trò “truyền lửa”, đào tạo lứa diễn viên kế thừa. Chị cũng là gương mặt tích cực của Nhóm Tình Nguyện viên Nghệ sĩ.

NSƯT Tuyết Thu hạnh phúc vì có ông xã là cựu công an làm điểm tựa.

Theo Tuyết Thu, may mắn lớn nhất của chị chính là sự đồng hành của ông xã. Chồng chị - một cựu chiến sĩ công an nay đã chuyển sang kinh doanh - là người quán xuyến mọi việc từ tài chính đến chăm sóc nhà cửa để vợ yên tâm làm nghệ thuật.

Thời trẻ, anh không quản nắng mưa tháp tùng chị đi diễn, thậm chí ngủ ngoài xe chờ vợ quay phim cả đêm. Sau này lớn tuổi, bạn đời ở nhà nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin mỗi khi diễn viên ra ngoài.

“Câu cửa miệng anh hay nói với tôi là: 'Em cứ lo tốt việc em, mọi thứ còn lại để anh lo'. Tôi xúc động vì nó như 1 lời hứa, 1 sự cam kết của anh để vợ được thỏa sức làm nghề”, Tuyết Thu bày tỏ.

Tình bạn thân thiết giữa NSND Trịnh Kim Chi và NSƯT Tuyết Thu

Ảnh, clip: NVCC