Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu, chế độ ăn nhiều rau có lợi cho tim tương đương với việc đi bộ khoảng 4.000 bước mỗi ngày. Hiệp hội Tim Mỹ khuyến nghị nên ăn đa dạng các loại rau vì cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trong số đó, rau lá xanh được xem là nhóm thực phẩm mang lại nhiều lợi ích nhất.

Tiến sĩ Andrew Freeman, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Sức khỏe Tim mạch ở Denver (Mỹ), cho biết ông luôn duy trì thói quen ăn rau lá xanh mỗi ngày. Ông chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng ăn càng nhiều rau lá xanh càng tốt, như cải bó xôi, cải xoăn hoặc bông cải xanh”. Theo Tiến sĩ Freeman, bữa trưa của ông thường là một bát salad lớn, kết hợp nhiều loại rau khác nhau để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Các loại rau lá xanh phổ biến bao gồm xà lách, cải cầu vồng, cải bẹ xanh, bắp cải, cải xoong…

Ăn rau lá xanh hằng ngày tốt cho hệ tim mạch. Ảnh: Ban Mai

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rau lá xanh là nhóm thực phẩm có khả năng bảo vệ cao nhất chống lại bệnh tim mạch và đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ cũng liệt kê đây là thành phần chủ chốt trong chế độ ăn tốt cho tim, đồng thời là phần không thể thiếu của chế độ ăn Địa Trung Hải.

Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Dịch tễ học châu Âu cho thấy, ăn khoảng 75-100g rau lá xanh mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Rau lá xanh là nguồn cung cấp tự nhiên của nitrat - hợp chất giúp hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Bên cạnh đó, chúng chứa ít calo nhưng lại giàu folate và chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tế bào tim khỏi tổn thương do oxy hóa.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, bổ sung rau lá xanh trong khẩu phần hằng ngày không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể. Chuyên gia dinh dưỡng Samantha Cassetty cho biết, cải bó xôi và các loại rau lá xanh khác là những thực phẩm lành mạnh nhất vì giúp cơ thể chống lại các bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim.

Theo hướng dẫn dinh dưỡng của chính phủ Mỹ, người trưởng thành nên ăn từ 300 đến 600g rau mỗi ngày, trong đó ít nhất 75 đến 100g là rau lá xanh. Loại rau này có thể được sử dụng trong salad, món cuốn, trứng tráng hoặc các món xào.

Các chuyên gia khuyến nghị, để có trái tim khỏe mạnh, hãy bắt đầu bằng việc thêm một nắm rau lá xanh vào bữa ăn mỗi ngày. Một thay đổi nhỏ trong khẩu phần có thể mang lại lợi ích lớn cho tim mạch và sức khỏe lâu dài.